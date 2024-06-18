《台中》3立委爭補助 改善道路、圖館、泰安車站

新社圖書館使用年限逾30年，建物空間不足且有漏水等問題。（記者歐素美攝）

2024/06/18 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長江啟臣、立委蔡其昌、楊瓊瓔昨分別辦理會勘，爭取中央補助，改善石岡、新社圖書館，大甲幼獅產業園區周邊道路及后里舊泰安車站公共設施，提供市民更好的使用圖書、行走及休憩環境。

新社、石岡兩座圖書館因年久失修，空間不足，且有漏水，急需強化改善，總經費約需七九七四萬元，江啟臣爭取行政院客家委員會補助六二一八萬，佔總經費約七十八％，預計明年底完成設計與工程施作。

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立委蔡其昌昨則邀集內政部國土管理署、市議員施志昌等會勘大甲區幼獅產業園區，爭取中央補助，進行大甲區幼二路、工二路及青年路人行道改善工程，總經費三一五○萬元，中央及市府各負擔一半，預計明年十一月底完工。

另市定古蹟后里舊泰安車站，因建築老舊，廁所設施損壞、地面易積水、環境雜亂及未設無障礙設施，因應Rail Bike南延后里的旅遊人潮，立委楊瓊瓔聯合市議員陳本添、邱愛珊及張瀞分爭取三千萬元經費改善，包括建造陽光公廁、櫻花林休憩點、環境美化、改善親水綠廊及無障礙坡道等，獲交通部觀光署補助一三五○萬元，預計今年十月動工，明年九月完工。

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