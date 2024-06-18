《晴空匯火警檢討》竹市採購高容量氣瓶 挨批累死基層

新竹市議會時力黨團批市府的「消防公安 345」的檢討政策是累死基層，請鬼開藥。（時力黨團提供）

2024/06/18 05:30

消防局︰9公升鋼瓶及雙6.8公升鋼瓶為「備用」 視現場需求使用

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府上週提出東區晴空匯大樓火災檢討的「消防公安345」政策，市議會時代力量黨團昨批評市府的檢討政策，尤其是消防器材品項明顯無助大樓救災，甚至會增加基層人員負擔，累死基層。

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市府消防局回應，沒有要全面更換六．八公升氣瓶變大容量氣瓶的規劃；採購九公升大容量鋼瓶及雙六．八公升鋼瓶，是「備用」氣瓶，會配置在水源車上，視各火災現場有大氣量特殊需求替換使用。

無線電採購，已規劃增加管制站及先鋒車的求救示警機制，讓內部求救訊號更易被察覺；且讓現場直通頻道無線電訊號回傳指揮中心，並輔助現場指揮官進行監聽，也會針對火場救災指揮作業規定進行修編。

議員批氣瓶過重 體力消耗更多

市議員林彥甫表示，氣瓶氣量不足並非此次消防員殉職的主要原因，市府提出要採購九公升高容量氣瓶和T-piece雙氣瓶連接器是導果為因，無助大樓救災，還增加基層負擔，是病急亂投醫。因九公升氣瓶重量過重，會導致消防員重心往後移、體力消耗更多，香港消防處早已捨棄九公升改用八公升，而買雙氣瓶連接器更荒謬，「一個氣瓶不夠用，那就背兩個」是錯誤想法。

而無線電通訊受阻是此次大樓救災另一問題，問題在強波器架設的位置是否正確，應要加強相關人員訓練，讓移動式中繼台變成建築內、外通訊的橋樑。目前消防隊使用的舊款無線電手提台的求救按鈕過小，消防員救災時戴手套根本按不到，建議參考桃園市做法，購置有大顆求救按鈕的延長話筒，讓消防員更易向外求援。

質疑未採納第一線意見 增加危險

議員蔡惠婷也說，市府沒有納入第一線消防員經驗與意見，不只浪費公帑，還可能反讓消防員增加危險。局長李世恭竟建議市長高虹安採購九公升高容量氣瓶和T-piece雙氣瓶連接器，代表局長對火場實況、救災滅火的指揮戰術的認知落伍且閉門造車。

議員廖子齊也說，新竹市消防局火場指揮救災作業規定中要求救災人員進入時間超過廿分鐘後才需報告，建議比照桃園市及花蓮縣，每隔十分鐘就提醒消防員，提高火場管控效率與安全。

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