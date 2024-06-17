宜蘭太平山 7/1起清晨4點開園

太平山人氣設施蹦蹦車，暑假期間將加開班次。 （林保署宜蘭分署提供）

2024/06/17 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕位於海拔二千公尺山區的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，氣溫比平地低約十度，是夏天避暑踏青的好去處，從七月一日到八月三十一日期間，每天清晨四點開園，將推出星空導覽等四項主題活動，蹦蹦車加開下午三點半的班次，採現場購票。

推星空導覽等4項主題活動

太平山推廣生態旅遊，今年暑假安排星空導覽、泰雅藝術週、夜探貓頭鷹、晨間賞鳥趣的四項主題遊程，星空導覽是七月十三日、八月十八日在太平山莊，每人一百元，限額三十名，入住時報名；泰雅藝術週在七月十三日上午十點半於太平山莊廣場登場，免費參加。

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夜探貓頭鷹活動是七月三十日、八月二十三日辦理，每人二五○元，限定三十名，十二歲以下免費，但須有大人陪同，活動當天下午三點在太平山莊櫃台報名；晨間賞鳥趣是七月三十一日、八月二十四日舉辦，每人一百元，限額三十名，十二歲以下免費，要有大人陪同，活動前一天下午三點在太平山莊櫃台報名。

林業保育署宜蘭分署表示，太平山的暑假日出時間是上午五點到六點之間，提前到四點開園，歡迎大家上山賞日出，人氣設施蹦蹦車也加開班次，一天共九班次，每班有一六二個座位，採現場購票。

太平山禁止露營、車宿、攜帶寵物，售票站提供寵物寄放服務，入園車輛以一千輛為限，達到上限時啟動交通管制措施，採一出一進放行，詳情到太平山國家森林遊樂區入口網站查詢。

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