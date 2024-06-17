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《城市人物誌》競速輪椅 身障陳玉連「金」彩新生

身障競速輪椅選手陳玉連罹患小兒麻痺，在老師鼓勵下接觸競速輪椅，透過輪椅在賽道上奔馳，也開啟她停不下來的第二人生。（陳玉連提供）

身障競速輪椅選手陳玉連罹患小兒麻痺，在老師鼓勵下接觸競速輪椅，透過輪椅在賽道上奔馳，也開啟她停不下來的第二人生。（陳玉連提供）

2024/06/17 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕身障競速輪椅選手陳玉連三歲罹患小兒麻痺，自此輪椅便成她生命中的一部分，也讓她從小就與「運動」二字絕緣，身體殘疾更導致她強烈自卑感。但在因緣際會下她碰上恩師李元育，在老師鼓勵下接觸競速輪椅，透過輪椅在賽道上奔馳，也開啟她停不下來的第二人生。

找到自信 走出殘疾自卑感

二○○○年，陳玉連升上大學，初次離家的她感到有些無所適從，所幸這時競速輪椅出現，讓她的生活中多了一個努力目標，但艱困訓練讓她吃不消，競速輪椅必須以跪姿使用，長時間訓練雙腳容易發麻，手掌也因推輪椅長繭、水泡，甚至一度想放棄，所幸在親友鼓勵下堅持下來，還涉獵標槍、鉛球等項目。

陳玉連說，競速輪椅帶給她從未看過的視野，從小身體殘疾讓她產生強烈自卑感，不太敢與他人接觸、交流。但接觸競速輪椅後，陳玉連碰上許多身障選手，看著他們獨立且充滿自信的身影，一步步學習他們的優點，加上比賽獲得的成就感，讓她漸漸變得自信，不再畏懼與人交談，「就好像終於從籠罩自己廿年的陰影，走出來的感覺」。

談及選手生涯印象最深的比賽，陳玉連表示，二○○二年釜山亞帕運是她首度參加國際性比賽，懵懂的她只管往前衝，最終在百米決賽以○．○二秒的些微差距奪下金牌。回想當時的感受，她笑說只記得很冷，但初次出賽就能為國爭光，心裡應該是很激動的。她也分享，在那之後只要碰上低潮，她會反覆觀看當年影像，總能讓自己找回信心，面對挑戰。

全障運奪7金 瞄準2026亞帕運

目前，陳玉連除了選手身分外，也是朝九晚五的上班族，只能透過零碎時間訓練，兼顧生活與訓練相當不易，她卻甘之如飴，她說運動帶給她太多，包括身體上的健康、心靈上的滿足，已成為她生命不可分割的一部分，只要油箱裡還有油就會繼續參賽，今年在南投全障運斬獲七面金牌的她，目標希望爭取出賽二○二六年的亞帕運資格，持續為國爭光。

不過，她也提到，目前台灣社會對於身障運動的概念還不夠普及，她就曾在操場上練習時被其他民眾勸離，只因對方認為輪椅在跑道上有安全疑慮，她希望透過持續在賽場上努力，讓這類因不了解而產生的誤會能夠完全消弭。

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