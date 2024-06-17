室內空品管制 擬擴至幼托、護理之家

環境部正在研擬擴大室內空氣品質管制場所，包括幼兒園、托嬰中心、護理之家等都可能列入。（資料照，台北市社會局提供）

2024/06/17 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕許多人長時間待在室內，室內空氣品質對健康影響也愈來愈受到重視。環境部表示，正在研擬擴大室內空氣品質管制場所，包括幼兒園、托嬰中心、護理之家等都可能列入，保護小孩、長者等敏感族群健康。

8成以上大型場所已納管

根據環境部資料，目前全國室內空氣品質的納管場所，包括大專院校、圖書館、醫療機構、電影院及健身房等共十六類、約一六二四家，已涵蓋全國八成以上的大型場所，檢測室內二氧化碳、甲醛、一氧化碳等化學物質。

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環境部大氣司長張順欽表示，前幾年曾預告幼兒園、托嬰中心等場所，列入第三批室內空氣品質強制納管對象，但因業者反彈暫緩實施，先採取室內空氣品質標章自主管理。為保護敏感族群的健康，正規劃擴大室內管制範圍，將幼兒園、托嬰中心、護理之家、產後護理之家等敏感族群經常進出的場所，納入新一波的室內空品管制場所。

室內空品法草案規範待討論

環境部大氣司科長黃琡晴說明，這些場所非常多，規模有大有小，光是全台幼兒園就有七千多家，難以一次到位，可能會規劃一定規模以上的場所優先納管；此外，室內空品法除規範管制場所須定期檢測空品，管制場所內還需要有室內空品專責人員等規定，涉及層面廣，因此目前草案後續還要與相關部會、縣市環保局、業者等研商討論，尚無明確時程。

自主管理標章適用對象也將擴大

另為鼓勵更多場所申請室內空氣品質自主管理標章，黃琡晴表示，將擴大自主管理標章的適用對象，新增親子館、觀光工廠、轉運站、飯店及旅館等；並擴大定義原本公告的場所，例如商場類別將新增高速公路服務站，金融機構除總行之外，分行也可以申請。

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