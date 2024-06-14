立院初審老人福利法》衛福部：補助65歲以上長者健保費 將年花359億

衛福部長邱泰源指出，若擴大納入所得稅率未達二十％的六十五歲長者由政府全額補助，每年支出將增至三五九．三億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2024/06/14 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院衛環委員會昨日審議「老人福利法修正草案」與「就業服務法修正草案」，全案保留送入院會，交黨團協商。朝野立委關注的健保費補助議題，衛福部長邱泰源指出，若擴大納入所得稅率未達二十％的六十五歲長者由政府全額補助，每年支出將增至三五九．三億元，相較現行對七十歲以上低收、中低收長者補助，每年要多花逾三三九億元。

全案保留交黨團協商

衛福部現行全額補助七十歲以上低收入戶、中低收入戶健保費。國民黨團、民眾黨團與多名國民黨立委提案修法，補助所得稅率未達二十％的六十五歲以上長者健保費；民進黨立委黃秀芳、楊曜也主張補助範圍應擴大，才能落實弱勢族群照顧。

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衛福部指出，六十五歲以上適用所得稅率未達二十％者推估約有三六二萬人，以第六類健保費每月八二六元計算，每年將支出三五九．三億元，與現行對低收入戶、中低收入戶長者的補助每年約二十億元相減，估要多花逾三三九億元。

若納入個別地方政府健保費補助、五十五歲以上原住民健保費補助等，衛福部推估，現行六十五歲以上長者健保費補助估約一三三億。

若修法通過 健保估年短收503億

衛福部社會保險司也指出，政府依照全民健康保險法必須負擔健保費用卅六％，若老人福利法修正通過，政府就必須做費用減列，政府負擔保費會納入卅六％，不用再編列預算，保費約每年短收五○三億元。邱泰源憂心，屆時不僅需要額外支出預算，還會造成保費短收，健保點值將無法提升，恐衝擊醫療品質。

就業服務法修正草案部分，多名國民黨立委提案，雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者之資格條件，若年齡滿八十歲以上，得免經醫療機構之專業評估。

對此，勞動部長何佩珊表示，勞動部去年新增三項多元認定方式，目前使用巴氏量表評估的八十歲以上長者只佔三成，七成八十歲以上長者用多元免評方式，已經有效滿足被照顧者需求，驟然廢除巴氏量表，將造成重度失能者被排擠。

勞動部長何佩珊昨在立院表示，若驟然廢除巴氏量表，將造成重度失能者被排擠。（記者田裕華攝）

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