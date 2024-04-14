（花蓮）宿舍毀損 東華大學擬實體、線上混合教學

東華大學學生宿舍強震嚴重毀損，一片狼藉。（東華大學提供）

2024/04/14 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立東華大學在○四○三地震後，學生宿舍約三分之一的床位，因為浴廁管線受損無法居住，校長徐輝明說，震後請學生盡量回家或在自己居住處避免到校，實施線上課程至本月廿六日。針對之後是否恢復正常上課？校長徐輝明說，由於附近租屋空房不夠，宿舍修繕最快也要九月完工，傾向學期結束前都採用實體、線上混合教學，近期內將與師生開會討論。

宿舍管線修復 要等到9月

本月三日花蓮大地震，東華除理工一館D棟實驗室發生大火，一到四樓整棟燒光，學生宿舍更是災情慘重。校長徐輝明說，全校宿舍共六千個床位，約一千七百床因衛浴設備管線破裂、錯位，造成宿舍飄出異味、大量積水；其他還包括學校圖書館天花板掉落、書架傾倒造成九○％書籍掉落地面，另K書中心天花板及冷氣風管受損、藝術學院地下室機房淹水等，都需要修繕。

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26日以前 全校線上教學

徐輝明說，清明連假後，九日全校停課不停班，十日至廿六日全校採線上上課。現在最大問題就是宿舍不能住，校方曾向慈濟借用提供給收容所使用的廿五組福慧隔屏以及福慧床，共五十床位，在宿舍交誼廳成立安置區，但遠遠不敷需求，在學校宣布改線上課程後也有不少學生選擇返家、借住朋友家。宿舍修復工程最快也要下個月才能發包，工期至少需四個多月，所以初步想法廿六日後可能採線上、實體混合教學，無法解決居住問題的學生可以回家線上上課。

他說，近期內將召集學生代表、相關主管進行充分溝通，結果會再通知全校師生，至於畢業典禮會如期舉辦，也將在十六、十七日辦說明會。

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