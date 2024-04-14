埔里農莊私設攔砂壩 縣府限期拆除

業者在刣牛坑野溪上游施設攔砂壩截水蓄水，還在河道栽種落羽松。（記者佟振國攝）

2024/04/14 05:30

顧及台灣白魚需清澈水質 分階段拆 落羽松也要1個月內移除

〔記者佟振國／南投報導〕埔里農莊公司違法在南投縣埔里鎮一新里刣牛坑野溪施設四道攔砂壩，危及保育類台灣白魚棲地環境及下游公共安全，縣府農業處則限業者必須在一個月內完成；居民擔心汛期將至，要求儘速拆除並恢復原狀。

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埔里農莊公司計劃在埔里鎮一新、廣成、合成等里進行遊憩區開發案，包括旅館區、休閒茶品園區、里山遊憩區等面積超過百公頃，但一新里民發現業者未經申請，就在刣牛坑野溪上游施設四道攔砂壩進行截水蓄水，還栽種逾廿棵的高大落羽松，認為已危及下游保育類台灣白魚棲地環境以及防洪安全。

汛期將至 居民要求儘速拆除

居民於二月一日發動陳情抗議反對遊憩區開發案，縣府為此也辦理三次會勘對業者開罰，但眼看下個月就是汛期，居民要求違法設施要儘速處理，不要一拖再拖。

縣府農業處前天邀農村水保署、林業保育署、水保技師公會、環保團體、社區居民、業者研商，一新里里長林宥岑表示，在專家學者、環團眼中這四道攔砂壩就是不定時炸彈，若有颱風、豪大雨導致潰堤、土石溢流，對下游台灣白魚、居民生命財產安全都是大災難，居民共識係全部拆除並恢復原狀，拆除過程也不能影響下游台灣白魚的安危。

專家：私建設施未考量通洪需求

農村水保署、專業水保技師也認為業者私建的設施都未考量上游集水面積、洪水量是否符合通洪需求，建議還是全部拆除，後續若要開發建設，仍須回歸水土保持法第十二條相關規範依法申請、審查，縣府農業處則是限業者在一個月內拆除四道攔砂壩及移除落羽松。

由於台灣白魚需要清澈乾淨水源，專家學者、社區居民建議攔砂壩分階段拆除，避免一次性拆除導致野溪水質混濁，若水質不利台灣白魚棲息，必須先進行緊急移置避難，業者也必須配合專家學者、居民的搶救台灣白魚作業，不得貿然施工。

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