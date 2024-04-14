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大甲媽回鑾 行程比去年延誤

大甲媽祖回鑾，台中海線信眾熱情鑽轎底。（記者張軒哲攝）

大甲媽祖回鑾，台中海線信眾熱情鑽轎底。（記者張軒哲攝）

2024/04/14 05:30

〔記者黃旭磊、湯世名、張軒哲、蔡淑媛／綜合報導〕大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨天凌晨三時五十八分，從彰化縣大度橋進入台中市區，預計今天（十四日）回到鎮瀾宮舉行安座大典，沿途信眾排隊鑽轎底高喊：「媽祖慈悲」，昨天深夜駐駕清水朝興宮，回鑾時間比去年晚約三小時，是近年最晚的一次。

大甲媽本月五日深夜十一時五分起駕，經歷九天八夜遶境進香祈福後回鑾，昨天凌晨抵達彰化永樂街天后宮，行經中山路遇到信眾扛轎推擠，所幸彰化縣警局「機動應變隊」，強勢隔開化解衝突。

鑾轎昨天清晨近四點抵達大度橋頭，數千民眾在大肚區公所，與立委、迎駕官顏寬恒等人接駕，六旬余姓婦人與兒子等待鑽轎時突感昏眩，由龍井分駐所長周宜禾協助送往沙鹿光田醫院救治。

沿途信眾發送飯盒及炒麵，徐姓信眾表示，媽祖慈悲為懷，信眾熱血沸騰，大家都辛苦了。

台中市環保局在沿線設置廿七處流動廁所，熱心店家支援友善廁所讓隨行信眾有「方便」去處，而海線地區贊助吉普車鋼管辣妹車隊，不少「老司機」在議長張清照服務處前品嚐小吃，等候鋼管辣妹熱舞。

南屯區賴氏丈妻在沙田路四段遭人潮沖散，所幸警方在五分鐘後發現賴男，夫妻團聚後不斷感謝媽祖庇佑。

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