昨晨連2震達芮氏規模4／花蓮強震加乘 嘉義4月19起有感地震

中央氣象署地震測報中心技正林柏佑指出，嘉義布袋13日凌晨的4.9地震，主因是板塊擠壓前緣的破碎帶所致。（記者吳柏軒攝）

2024/04/14 05:30

〔記者吳柏軒、林宜樟／綜合報導〕嘉義昨日凌晨接連發生芮氏規模四．九與四．○地震，震得當地整夜不寧，中央氣象署地震測報中心指出，震央落在板塊碰撞前緣，但跟梅山斷層距離卅公里，研判凌晨地震應是破碎帶造成。但學者分析嘉義去年九月起地震活耀，四月已十九起有感，與正斷層及○四○三花蓮強震應力有關；縣府提醒民眾提高防震意識。

地震中心技正林柏佑表示，昨凌晨二點四十四分在嘉義布袋發生規模四．九地震，地震深度十．四公里，最大震度為嘉義縣義竹、太保市有四級，甚至造成北台灣有一級，凌晨四點又有四．○的餘震，深度十．二公里，截至昨上午十點半餘震達六起。

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林柏佑說，這波地震震央距離梅山斷層逾卅公里，研判成因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓的前緣，有較淺層的破碎帶所引起，搜尋該區域過去歷史地震分布，都有規模四到五的地震發生，如四月一日有規模四．三八地震、四月十一日有規模四．九三地震，代表該區域持續都有地震活動，提醒未來三到五天仍有規模三到四的餘震發生。

嘉義很久沒有釋放強大能量

學者提醒民眾做好防震準備

中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛表示，嘉義從去年九月起地震較為活躍，四月三日花蓮強震後，因加乘效果，地震活動更加頻繁，影響範圍擴大，近期的地震與既存「正斷層」有關，因斷層有「弱面」，當「應力」存在就會釋放能量，此斷層與梅山斷層無關連。另，嘉義已很長時間沒有釋放強大能量，提醒民眾做好防震準備。

而布袋四．九地震伴隨地鳴聲，許多民眾被震醒，該區域先前在四月三日凌晨也曾發生四．九地震。林柏佑則說，科學界缺乏證據證明地鳴現象，但不排除民眾觀測；另，外界提醒該處是否有盲斷層？林柏佑認為，盲斷層與破碎帶概念類似，難用地表資料確定狀態，但目前仍研判是破碎帶而非盲斷層。

布袋地震未傳災情，嘉義縣長翁章梁仍提醒民眾，提高防震意識，才能在地震發生時冷靜面對，縣府則儲備救災量能與日常演練，不定期舉辦，讓各單位熟悉應變以因應災害。

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