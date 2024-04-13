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中國蔥冒充台灣冷凍青蔥 業者判刑

2024/04/13 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓男子從事冷凍青蔥販賣業務，進口中國貨卻改標為「國產冷凍青蔥」，並賣出一二六○公斤給業者使用。彰化地院審理後，依業務登載不實罪判處陳男有期徒刑六月、緩刑二年，並應支付公庫廿萬元。

判決書指出，陳男（卅七歲）是彰化縣韭菜生產合作社及百鴻食品公司負責人，兩公司均從事冷凍青蔥販賣業務，其來源有台灣國內及中國。在二○二二年四月廿七日，陳男自中國進口一九○○箱（每箱十公斤）冷凍青蔥，卻將外箱標籤改標為「國產冷凍青蔥」，並將其中一二六箱賣給某食品公司。

同年七月，陳男又從中國進口冷凍青蔥，改標後準備再販售，適逢彰化縣衛生局稽查，發現同樣外箱卻有不一樣產地，進而拆穿犯罪手法，函送彰化地檢署偵辦。

法官審理認為，陳男明知青蔥產地為中國，竟虛偽填載產地，對市場經濟秩序及交易公平有危害，依行使業務登載不實文書罪，判處他有期徒刑六月、緩刑二年，並應支付公庫廿萬元。

彰化蕭姓蔥農表示，國內青蔥以粉蔥跟水蔥為主，粉蔥價格高，水蔥較便宜，兩者口感帶香辣，中國的冷凍青蔥則缺少香辣味，大多拿來做加工品。而每年梅雨季後，國內青蔥產量會減少，因此會進口冷凍青蔥來供應市場，大多做為水餃、蔥油餅等加工品食材，可能有不肖廠商利用市場有大量需求時，將進口蔥改標為國產，來賺取價差。

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