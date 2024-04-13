新竹高鐵橋下聯絡道 紓解往竹科壅塞

行政院長陳建仁實勘新竹縣高鐵橋下聯絡道。（記者黃美珠攝）

2024/04/13 05:30

改善大新竹尖峰交通 竹市光復路一段車流少3成 時間省17％

〔記者黃美珠／新竹報導〕行政院長陳建仁昨天視察新竹縣通往新竹科學園區的高鐵橋下聯絡道工程，這條總長四公里，歷經十多年，花費卅六．六八億元的道路，今年一月通車後，讓新竹縣往返竹科園區車流更快速便捷。除讓新竹市光復路一段（介壽路至竹中）降低約三成車流，旅行時間減少一七．五％，介壽路也降低十六％車流，慈雲路降低車流約七．一％，有效紓解竹市光復路一段及介壽路交通壓力，讓大新竹地區的交通在上下班時段獲改善。

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慈雲路、介壽路 車流少7至16％

陳建仁偕新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、內政部次長吳堂安以及民進黨立委柯建銘、陳培瑜視察時，看到此道路通車後交通順暢情形，他說，這條高鐵橋下聯絡道可通車到竹科，感謝地方政府跟中央攜手合作，驗證只要團結在一起，就能夠把國家建設做得更好。

陳建仁︰4年400億 提升人行安全

尤其竹科園區是推動國家經濟發展重要的引擎之一，此次通車後紓解大新竹長期交通壅塞問題，更帶動地方產業與觀光發展，未來桃竹苗大矽谷計畫需要地方與中央一起努力，另中央四年編列四百億推人行安全永續計畫，提升行人安全交通設施，他請楊文科、高虹安兩縣市儘速提出相關計畫，讓中央可早日撥經費，讓縣市交通及行人安全更好。

頭前溪5路廊 再規劃高架科技大橋

楊文科也提到，目前從頭前溪下游往上游已規劃或執行中共五條路廊要解決新竹縣市和竹科之間的交通問題，配合桃竹苗大矽谷計畫，縣府提出高架式的「科技大橋」，正規劃以跨溪第六路廊的概念，希望紓解經國橋、高鐵橋下道路的交通負荷，請內政部能給予支持。

高虹安說，高鐵橋下聯絡道延伸到竹科工程完竣通車後，新竹市光復路一段（介壽路到竹中）降低約三成車流，旅行時間減少十七．五％。周邊的介壽路和慈雲路各自減少約十六％和七．一％的車流。且依科管局針對東科路通車後的車流資料顯示，上午尖峰二四九一輛車、下午尖峰二一○七輛車，顯示已有效分散竹東、竹北往返竹科園區的車流。

新竹縣高鐵橋下聯絡道今年一月全線通車，紓解周邊壅塞路段車流。（記者黃美珠攝）

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