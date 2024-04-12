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半年沒進水 湖山水庫蓄水剩38％

2024/04/12 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林湖山水庫從去年十月至昨天都沒進水，有效蓄水量只剩卅八．八％，湖山水庫管理中心表示，水情現仍在安全範圍，供水正常，每天與集集攔河堰聯合運用供應南彰化、北嘉義及雲林，但提醒民眾有水應思無水之苦，節約用水。

三、四月幾波鋒面都沒為中南部地區帶來明顯降雨，各水庫水位直直落，包括雲林湖山水庫、嘉義仁義潭水庫、台南白河水庫、曾文水庫、南化水庫、高雄阿公店水庫及屏東牡丹水庫，蓄水量都不到四十％。

湖山水庫水源主要來自清水溪，滿水位蓄水量為五○八五萬噸，湖山水庫管理中心主任李炎任說，由於集水區降雨不明顯，去年十月後水庫幾乎沒有進水，水位持續下降，昨天蓄水量剩卅八．八％，約一九六七萬噸。

李炎任表示，今年水情較去年好一點，去年同期蓄水量只有廿九．五％，最低是在五月只剩廿三％，目前的蓄水量還在安全範圍，每日供水正常，水庫每日提供廿萬噸與集集攔河堰十五萬噸聯合運用，除供應雲林民生用水外，也供應南彰化五萬噸、北嘉義六萬噸。

李炎任說，五月才是汛期，雖目前水情仍屬正常，供水不受影響，但後續降雨不確定，呼籲節約用水。

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