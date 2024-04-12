杜絕荔枝椿象 員林施放平腹小蜂

每盒平腹小蜂盒有兩張平腹小蜂卵片，每張有2000顆卵。（記者陳冠備攝）

2024/04/12 05:30

生物防治法對抗蟲害 昨放出16萬隻 月底前全縣達144萬隻

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年受氣候影響，彰化縣八卦山區荔枝、龍眼樹開花率不足三成，但還有「蟲害」荔枝椿象危害問題，可能讓農民血本無歸。彰化縣政府表示，將在四月底前施放一四四萬隻平腹小蜂，來進行生物防治，昨日在員林市藤山步道先行釋放十六萬隻，以達到防治蟲害的目的，避免荔枝椿象肆虐。

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開花率不足三成 還有蟲害問題

彰化縣荔枝、龍眼種植面積約一千多公頃，但山區中有著大面積的廢耕果園，成為荔枝椿象密度攀升的溫床。為了解決荔枝椿象危害問題，員林市公所近日向彰化縣政府爭取十六萬隻荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，來進行生物防治，昨日在藤山步道舉行施放記者會。

縣府農業處長邱奕志表示，彰化縣今年針對荔枝椿象的防治工作，已於二月五日至三月八日間完成第一階段化學防治，四月後進入結開花期，改以施放平腹小蜂進行生物防治，克制荔枝椿象族群的繁衍，五、六月後再啟動無人機噴灑皂素（脂肪酸鉀鹽）防治，讓椿象無法築巢產卵，達到最佳防治效果。

化學、生物和噴灑 分階段防治

縣府農業處農植物保護科科長黃松欽表表示，目前正值開花期，為避免施藥危害蜜蜂，本月一日縣府已啟動無人機，在彰化市、員林市等山區上空，空投平腹小蜂卵片，也在田中、二水等地懸掛平腹小蜂盒，透過雌蜂將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的卵就無法順利孵化，羽化後的平腹小蜂，再繼續尋找寄生卵，達到「以卵攻卵」的效果，預計在四月底前可將一四四萬隻平腹小蜂施放完畢。

防治持續進行 徹底斷絕蟲患

黃松欽說，經過多年防治，彰化地區的荔枝椿象是中彰投密度最低，漸漸見到成效，不過遇上史上最熱暖冬來攪局，八卦山區花開率不到三成，而影響產量，對此政府已公告辦理天然災害補助，補償損失，但治標也要治本，不管農民還是政府，防治方式仍要持續進行，徹底斷絕蟲患病根，才能期許年年大豐收。

彰化縣府農業處長邱奕志示範將如何將平腹小蜂盒懸掛樹上，進行生物防治。（記者陳冠備攝）

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