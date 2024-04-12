先救貓或繼續拆？ 天王星大樓拆除遇衝突

天王星大樓主委跪地上，求各界不要再「只在意貓，卻忘記災民」，還要求拆除暫停影響到拆除進度，災民已經沒有錢，影響到災民權益。（記者花孟璟攝）

2024/04/12 05:30

〔記者鍾麗華、王錦義、花孟璟／綜合報導〕花蓮天王星大樓昨拆除現場，有不少愛貓人士衝到現場盼暫停拆除、先救貓，一度發生衝突。內政部國土署長吳欣修表示，民眾想要救貓，也需指揮官現場判斷安全性，還是要考慮公共安全。

內政部︰考慮公共安全 應繼續拆除

吳欣修表示，天王星位處花蓮市中心重要街道，現場會由指揮官以公共危險為最大利益，若短時間沒辦法找到貓，後續拆除工作仍應繼續，避免影響周圍建築物與活動，造成更多公共危險。

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2處3人失聯 仍未尋獲

太魯閣國家公園砂卡礑步道因強震崩塌，八人在此失聯，目前已經找到胡姓女子、游姓一家五口合計六人，剩下澳洲籍新加坡夫妻二人尚未尋獲；另外中和礦區蕭姓男子一人，消防局昨天搜索仍無所穫。

花蓮消防局第一大隊副大隊長溫宗豪說，從一．八K大水管到二．二K是一處很大的崩壁，現場都是猶如汽車大小的巨石堆，只能依靠人力跟搜救犬（下圖，花蓮縣消防局提供），一處一處的仔細去聞味道，但仍未找到新加坡夫婦。

秀林鄉和仁地區的中和礦場六十二歲蕭姓男子至今仍失聯中，昨天下午前進到距離熱區位置約七百公尺，但山上起霧無法繼續前進，今天將繼續用挖掘機開便道前進。

此外，內政部針對「軟腳樓」危險建物有弱層補強計畫，昨起在花蓮縣環保局舉辦七場計畫說明會，首場針對吉安鄉山海觀大樓住戶召開。內政部指出，弱層補強除提供最高四百五十萬元補助，建物結構初評及詳評也都有補助，目前至少八個紅單戶、十一個黃單戶已陸續接洽。

昨晚首場為吉安鄉山海觀大樓住戶後，今（十二日）蓮花藝術廣場公寓、十三日馥邑京華大廈、十四日華爾街大樓、十五日現代生活大廈、十六日和勝江山大樓、十七日上毅皇宮大樓。

太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，造成澳洲籍新加坡夫妻二人尚未尋獲，搜救人員持續搜索中。 （花蓮縣消防局提供）

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