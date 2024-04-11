為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北市新雙層餐車上路 未設廁所擬改善

台北市第二輛雙層餐車正式上路，外觀採用「七彩雷射白」色彩。（記者江采蓁攝）

台北市第二輛雙層餐車正式上路，外觀採用「七彩雷射白」色彩。（記者江采蓁攝）

2024/04/11 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市第二輛雙層餐車正式上路，外觀採用「七彩雷射白」色彩，是全世界首輛視覺效果呈現獨角獸般漸層幻彩變色的雙層餐車，餐點則與五星級酒店合作；不過先前已上路的首輛雙層餐車，民眾褒貶不一，例如繞行範圍太小、價格太貴，其中餐車未設置廁所，第二輛雙層餐車並未改善；對此，觀傳局長王秋冬則表示，將研究方法解決此問題。

有人反應價格貴 有人說很浪漫

台北市觀光傳播局指出，台北市雙層餐車自二○二一年十二月營運迄今已逾兩年，總搭乘人數已突破三．九萬人，這次推出「全新七彩雷射白」的銀色餐車，車內裝潢則以英式風格，象牙白搭配水晶籃的皮革椅，呈現典雅氛圍。車上餐點選用五星級酒店的下午茶及豪華晚餐套餐，新增午餐餐期，費用為每人一一○○元至一九五○元間。

但旅客對雙層餐車持不同意見，從知名旅遊公司平台的用戶評價中可以發現，有旅客認為餐車繞行範圍不大，從捷運市府站發車，僅行經陶朱隱園、台北市府、東區商圈、國父紀念館，感覺像繞市政府一圈就結束，更有旅客反應價格太貴，餐點份量不足；但也有旅客表示，整體氛圍浪漫，服務人員態度佳。

針對餐車上未設置廁所、中途下車即結束旅程的問題，王秋冬說明，上車前都會提醒旅客先如廁完畢，未來也會研究是否有方法來解決這個問題，目前旅客在盥洗上的問題不多，但可以列為改善的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播