北市新雙層餐車上路 未設廁所擬改善

台北市第二輛雙層餐車正式上路，外觀採用「七彩雷射白」色彩。（記者江采蓁攝）

2024/04/11 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市第二輛雙層餐車正式上路，外觀採用「七彩雷射白」色彩，是全世界首輛視覺效果呈現獨角獸般漸層幻彩變色的雙層餐車，餐點則與五星級酒店合作；不過先前已上路的首輛雙層餐車，民眾褒貶不一，例如繞行範圍太小、價格太貴，其中餐車未設置廁所，第二輛雙層餐車並未改善；對此，觀傳局長王秋冬則表示，將研究方法解決此問題。

有人反應價格貴 有人說很浪漫

台北市觀光傳播局指出，台北市雙層餐車自二○二一年十二月營運迄今已逾兩年，總搭乘人數已突破三．九萬人，這次推出「全新七彩雷射白」的銀色餐車，車內裝潢則以英式風格，象牙白搭配水晶籃的皮革椅，呈現典雅氛圍。車上餐點選用五星級酒店的下午茶及豪華晚餐套餐，新增午餐餐期，費用為每人一一○○元至一九五○元間。

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但旅客對雙層餐車持不同意見，從知名旅遊公司平台的用戶評價中可以發現，有旅客認為餐車繞行範圍不大，從捷運市府站發車，僅行經陶朱隱園、台北市府、東區商圈、國父紀念館，感覺像繞市政府一圈就結束，更有旅客反應價格太貴，餐點份量不足；但也有旅客表示，整體氛圍浪漫，服務人員態度佳。

針對餐車上未設置廁所、中途下車即結束旅程的問題，王秋冬說明，上車前都會提醒旅客先如廁完畢，未來也會研究是否有方法來解決這個問題，目前旅客在盥洗上的問題不多，但可以列為改善的目標。

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