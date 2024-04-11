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桃園YouBike跨區新竹 不再收取調度費

桃園與新竹縣、市跨區YouBike600元調度費，不用繳了。（記者謝武雄攝）

桃園與新竹縣、市跨區YouBike600元調度費，不用繳了。（記者謝武雄攝）

2024/04/11 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員鄭淑方昨在議會定期會交通局工作報告議程質詢指出，TPASS行政院通勤月票去年七月上路，有民眾抱怨從龜山騎YouBike到新北市林口還車，免付六百元調度費，從楊梅騎到鄰近的新竹縣湖口、新豐等地卻要被收費，非常不合理；交通局長張新福答詢說，經與YouBike營運廠商微笑單車公司研商，桃市與新竹縣市之間的跨區使用，即起不收取調度費。

之前被收費者 可協調退費

張新福表示，YouBike營運廠商原本的確有公告桃市與新竹縣、市跨區還車，須要繳交六百元調度費，桃市與新北則無此公告，經協調後，業者同意不再對前者收取調度費，之前若已被收費者，可協調退費。

鄭淑方強調，楊梅與新竹縣市毗鄰接壤，生活圈相近，尤其楊梅有自由學區，學生可跨區至新竹就讀，也有住楊梅的民眾在新竹工作，TPASS的桃竹竹票券為七九九元，可搭乘的運具包含台鐵、桃園機場捷運、公路及國道客運、市區公車、YouBike等，許多人以YouBike當通勤、通學工具或騎跨區搭公車，要多付六百元調度費並不合理，也讓TPASS德政大打折扣。

議員王珮毓也說，TPASS上路後，包含新竹、苗栗、台中、台南、嘉義、高雄、屏東等縣市，針對YouBike2.0E電輔車，都有提供騎乘補助，方便和TPASS接軌，反觀桃市至今仍無補助，建議交通局研議補助方式以提高電輔車的使用誘因。

YouBike電輔車 暫不考慮補助

張新福表示，YouBike電輔車現行費率為前兩小時每卅分鐘廿元，經查二月騎乘情形，周轉率平均為六．五轉，在不補助的情形下，已比一般2.0車型的平均五．七轉來得高，顯示民眾尚可接受該費率，所以暫不考慮補助，將視今年所有場站升級、一四九○輛電輔車投入後，再依營運數據評估補助的必要性。

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