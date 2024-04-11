桃園道路標線顏色過多 挨批無章法

新屋交流道針對北上、南下專用道設置引導線。（記者謝武雄攝）

2024/04/11 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會昨輪由交通局進行工作報告，民進黨團總召林志強質詢時批評，市區道路標線毫無章法，國道一號新屋交流道、國道二號南桃園交流道竟然出現藍、紅色引導線，與黃、白為主的道路標線對照顯得突兀，市區道路劃設山型線有黃線也有白線，讓用路人看得「霧煞煞」，偽3D減速丘在用路人多通行幾次就知道是假的，也不減速。

市府：特殊標線能提高交通安全

交通局交通工程科長曾啟倫會後受訪說，參考日本、韓國設置特殊標線經驗來設計新式標線，如山形減速標線、偽3D減速丘、彩色指引標線及減速平台，都是希望提高交通安全。

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曾啟倫表示，道路線、邊線劃設的長度、寬度，「道路交通標誌標線號誌設置規則」有明確規定，道路線以黃、白線為主，邊線則是白、黃、紅線，其中，紅線「禁止臨時停車」、黃線「禁止停車」。

車道中引導線 市府參考韓國設計

曾啟倫說，劃於車道中間屬於引導線，是引導車輛行進，法令並無標準規定，因此以鮮豔為原則，這是參考韓國設計，國一新屋交流道、國二南桃園交流道，針對北上、南下及西向、東向的專用車道都設有引導線，讓車輛不會有走錯路的交織情形；至於山型線是學習日本的設計，設於大轉彎路口，成效還不錯。

偽3D減速丘平面設計 將不再設置

議員魏筠、黃崇真表示，民眾對減速平台的反映都很好，希望在住宅區及學區廣為設置；曾啟倫回應，偽3D減速丘是平面設計，主要是考量用路人常抱怨減速丘容易造成車輛底盤受傷而設置，但用路人習慣後就不減速，後續不會再設置，改以「減速平台」、「減速標線」為主，考量減速標線有噪音問題，會設置在路幅較寬的道路，巷道、學區、住宅區則設置減速平台。

由於減速丘坡度過大，未來學區、住宅區巷道將以設置「減速平台」為主。（記者謝武雄攝）

屋交流道針對北上、南下專用道設置引導線，引發議員批評五花八門。（記者謝武雄攝）

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