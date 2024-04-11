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苗栗市長補選 蕭美琴站台徐筱菁 韓國瑜助講余文忠

苗栗市長補選，副總統當選人蕭美琴日前為徐筱菁站台輔選。 （記者彭健禮攝）

苗栗市長補選，副總統當選人蕭美琴日前為徐筱菁站台輔選。 （記者彭健禮攝）

2024/04/11 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市長補選十三日投票。民進黨候選人徐筱菁連日來獲副總統當選人蕭美琴、立委郭昱晴接續站台輔選，懇請鄉親支持，讓女性光輝照亮苗栗；國民黨候選人余文忠近日持續車隊掃街，立法院長韓國瑜也將於今晚到苗為他助選；無黨籍候選人林志豪則勤走基層尋求支持。

徐筱菁提出「青年創生」、「安心育兒」、「長者無憂」、「文化優質」、「行銷苗栗」、「低碳城市」六大政見，主張苗栗市未來要走向青年宜居創業、長者受到完善照顧、幼兒全能發展的均衡城市。

此外，她也是這場選戰中唯一的女性候選人，連日來蕭美琴、郭昱晴接續到苗栗為她站台輔選、車隊掃街拜票；蕭、郭兩人都表示，女性從政能夠展現溫柔且堅毅的能量，懇請鄉親支持，讓女性光輝照亮苗栗。

余文忠近日持續車隊掃街，向鄉親說明他依據區域特性規劃的「再生北苗」、「活化中苗」、「更新南苗」及「十大苗栗願景計畫」、「五大市政整體發展目標」及「敬老照護再升級、開創宜居安老家園」三大主軸政見，並將於今晚舉辦選前團結之夜，邀請韓國瑜站台助講，展現藍軍團結氣勢。

林志豪則勤走基層，宣傳他的「五個友善」、「六個智慧」及「人本苗栗」政見，爭取選民跳脫藍綠框架。

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