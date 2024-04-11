吊臂事故 監院糾正職安署、中捷

去年五月十日中捷事故造成人權學者林淑雅死亡，十五人受傷悲劇，監察院糾正勞動部職業安全衛生署、中捷公司。（資料照）

2024/04/11 05:30

監委認為凸顯職安署對營造業長期輕忽工安 中捷錯失處理時機

〔記者謝君臨、蔡淑媛、蘇金鳳／綜合報導〕去年五月十日，台中捷運列車撞上興富發建設公司工地建案掉落的塔式起重機伸臂，造成人權學者林淑雅死亡，十五人受傷悲劇，監委王幼玲、王麗珍、葉宜津調查後，認定此案凸顯營造業長期輕忽工安，監察院通過三位監委所提出的調查報告，糾正勞動部職業安全衛生署、中捷公司，對此，職業安全衛生署回應說，虛心接受，持續精進檢討，中捷則強調已推動九項精進措施。

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調查指出，因塔吊施工安全涉及勞安及交通等層面，但職安署未能副知本案涉及的目的事業主管機關，又未將塔式起重機竣工檢查合格副知市府，橫向聯繫機制確有疏漏；中市府都發局則塔吊管理作為確有不足。

三位監委指出，勞工於從事塔式起重機拆除時，未依規定吊升荷物，且未採安全的作業方法，便宜行事逕以鐵製板手充當假固定插銷，未對吊舉物採必要支撐，且以拖拉方式拆除塔吊的物件，致拆除機伸臂產生彎曲力矩而彎折破壞，吊舉物（被拆塔吊）桁架掉落台中捷運軌道。

職安署修訂起重機具安全管理計畫

調查發現，類似情事屢見不鮮，導致工安災害層出不窮，職安署長年來僅憑消極的職場減災宣導及罰鍰，不具嚇阻之效，此案凸顯職安署對國內營造業長期輕忽工安，另外，桁架掉落於軌道後，中捷出現十筆電力告警，之後重新傳送電指令，七秒內恢復第三軌供電，行控中心未確認故障位置及受影響範圍，錯失處理時機。

中捷︰9措施精進緊急應變程序

職安署表示虛心接受，並已參考先進國家規範刻正修訂「起重機具作業安全管理計畫（範例）」，中捷則表示，已針對緊急應變程序推動九項精進措施，並在月台增設緊急停車按鈕，包括優化電力異常告警處置，採第一時間暫停全線列車，再搭配全線第三軌斷電，以及月台保全險阻手勢標準化，優化旅客搜救處理等。

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