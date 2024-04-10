追逐「海中黑金」 蘇澳延繩釣漁船啟航

去年「蘇澳第一鮪」重達三百二十公斤。（讀者提供）

2024/04/10 05:30

記者江志雄／專題報導

宜蘭縣蘇澳漁民去年捕獲四千一百四十尾黑鮪，賺進二億元以上營收，捕獲量及年產值都創下二十年來新高紀錄；漁民今年摩拳擦掌提前啟航，四月一日起陸續搭船出港，吹起追逐「海中黑金」的號角。

黑鮪擁有高經濟價值，被漁民視為「海中黑金」，宜蘭蘇澳與屏東東港是國內二大作業基地，四到六月為一年一度黑鮪季，去年蘇澳有四千一百四十尾進帳，東港將近六千尾，兩地漁民三個月共捕獲上萬尾。

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去年補獲4140尾 破20年紀錄

蘇澳捕捉黑鮪的漁船以延繩釣為主力，主要魚場在台灣東北部外海的台日漁業協定海域。每年多在清明節連假過後出海，今年四月一日就有延繩釣漁船搶先出發，去年「蘇澳第一鮪」得主李家豪，三日率領六名印尼漁工搭船出海，加入追逐「海中黑金」競爭行列。

不等清明後 今年4/1起就出海

李家豪是蘇澳籍漁船再發六十八號船長，去年四月十日捕到歷年最大、重達三百二十公斤的「蘇澳第一鮪」（見圖，讀者提供），以每公斤七千元賣出，總價二百二十四萬元，三個月合計捕獲六十尾，約歷年同期二倍，拜黑鮪豐收所賜，讓他發了筆「小財」。

去年第一鮪320公斤 賣224萬元

蘇澳漁民去年黑鮪捕獲量創新高，南方澳漁港近百艘延繩釣漁船，近來紛紛啟動漁船整備作業，迫不及待出港；蘇澳區漁會總幹事陳春生說，黑鮪是生魚片中的極品，也可做成高檔料理，每年黑鮪季，各地饕客湧入蘇澳餐廳嘗鮮，為不景氣漁業環境注入強心針，期盼今年「蘇澳第一鮪」早日出現，為蘇澳黑鮪季拉開序幕。

「蘇澳第一鮪」必須符合四要件：重量一百八十公斤以上、活魚上鉤、蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、四月一日以後捕到。根據統計，蘇澳黑鮪平均年產值一億五千萬元，去年衝上二億多元高點。

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