金鑽鳳梨產季 民雄21日免費吃冰棒

鳳梨可以做成果乾等加工品。（記者林宜樟攝）

2024/04/10 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣是國內鳳梨第三大產區，種植面積達一千五百公頃，年產量逾五萬公噸，二○二一年中國禁止台灣鳳梨進口後，縣府與農民積極行銷，逐步打開日本市場，並研發多種加工產品提升價值，正值台農十七號金鑽鳳梨產季，民雄鄉農會將於廿一日舉辦鳳梨產業行銷推廣活動，帶領民眾飽覽鳳梨田園風光，品嚐新研發鳳梨米冰棒，暢飲清涼消暑的鳳梨醋，購買鮮採鳳梨。

賞鳳梨田風光 品嚐新甜品米冰棒

昨天縣長翁章梁、農糧署代理署長蘇茂祥、民雄鄉農會總幹事陳加茂等人出席活動行銷記者會，一同製作鳳梨米冰棒，將鳳梨、米、糖、水按比例加入果汁機，做出製作口味獨特的新甜品。

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翁章梁說，民雄鄉有鳳梨故鄉美譽，鳳梨種植面積近七百公頃，是全國各鄉鎮市種植鳳梨面積第五名，金鑽鳳梨以外，農民還研發芒果鳳梨、玉蘭花鳳梨、西瓜鳳梨、牛奶鳳梨等種類，採收期持續到十月上旬。

翁章梁表示，縣府積極協助鳳梨農外銷，已成功銷往日本福岡、大分，去年外銷五五○公噸，今年預計六五○公噸，日本消費者認為台灣鳳梨香甜好吃，有助此通路穩定發展，由於日本要求農產田間管理、藥檢皆須符合要求，將持續輔導農民加入產銷履歷驗證，達到外銷日本門檻。

鮮果展售 冠芽水苔球DIY

陳加茂說，廿一日活動地點位於三興村峰翔合作社，活動內容豐富多元，包括鳳梨家族大集合、冠芽水苔球DIY手作、免費鳳梨米冰棒品嚐、家政班與社區表演及農民直售鮮採鳳梨、農特產品、美食等；建議民眾可搭配中正大學、旺萊山鳳梨文化園區、阿美鳳梨、金桔農場等景點規劃一日遊程。

嘉義縣長翁章梁（左二）及民雄鄉農會總幹事陳加茂（左一）等品嚐鳳梨米冰棒。（記者林宜樟攝）

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