雲林高鐵站開闢後站 中央地方會勘

雲林縣要求台灣高鐵假日增班，並且開闢雲林後站以解決前站交通阻塞難題。（記者鄭旭凱攝）

2024/04/10 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕高鐵雲林站只有前站沒有後站，每逢假日單一的出入動線常導致周邊道路大塞車，雲林縣各界昨天邀請交道部官員會勘，提出開闢雲林後站、連假增班等要求，交通部官員表示，將請高鐵公司於納入七月常態增班進行研議。

雲林高鐵站假日返鄉尖鋒時段旅客幾乎班班客滿，尤其高鐵雲林站只有前站沒有後站，假日尖峰時段因為車流未能適當分流，常導致站區交通動線混亂甚至大塞車，雲林縣民返鄉車票更是一票難求。立法委員張嘉郡、丁學忠、雲林縣長張麗善、縣議會議長黃凱等人昨天邀請交通部政務次長胡湘麟及鐵道局局長楊正君等人會勘。

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張麗善表示，雲林高鐵鐵特定區早已完成規畫，耗資廿一億元的國家級田徑場明年六月就會完工，鄰近的中科包括矽品等公司將開始運轉，還有台大國衛院醫療中心等大型建設都在開發中，建議開闢高鐵雲林站西側道路，比照高鐵嘉義站設置多個出入口，且每週五中午以後、週六及週日全日、以及週一上午，停靠雲林站的高鐵列車應增加到平均每半小時一班。

胡湘麟表示，高鐵雲林站運量及周邊的開發，速度之快超乎預期，已經不能和彰化、苗栗站同等級對待，而是要比照台南和嘉義站的規格，交通部會促請高鐵公司納入七月常態性增班考量，後站聯外道路的開發也會盡早規畫。

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