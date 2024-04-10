潛水紓壓玩上癮 醫師楊椒喬成教練

楊椒喬是神經脊椎外科醫師，也是專業的潛水教練，在海底拍了許多有趣的海洋生物。（記者許麗娟攝）

2024/04/10 05:30

記者許麗娟／專題報導

熱愛潛水的神經脊椎外科醫師楊椒喬，曾投入年初的高雄第五選區立委選舉，選前仍照常上班，休假就去「跳海」，六年多來他已潛了七百多支氣瓶。

五十歲的楊椒喬說，六年多前剛開醫院、壓力很大，為了喘息，假日就會騎著重機逃離高雄，偶然機會騎到屏東南端的山海漁港，意外認識了他的潛水教練曾賢順，也是全台灣很稀少的四星潛水教練。

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原本怕水 6年多潛逾700支氣瓶

原本水性不好、怕水的楊椒喬，初接觸潛水時相當挫折，他說，一開始背氣瓶下水時，每支氣瓶平均可在水下撐約一小時，但他廿分鐘就用完，而且坐船會吐、在海裡會暈浪。

不過，為了下定決心，他一入門就花了廿萬元買浮力衣、調節器、面鏡、蛙鞋和電腦表等最好的裝備，每週六、日找曾賢順學潛水，至今六年多，以驚人的速度累積潛到七百多支氣瓶，也不再暈船，還擁有水上安全救生教練、CMAS水中運動協會二星潛水教練，以及ADIP潛水教練協會三星教練的證照。

對於台灣的海洋保育觀念，楊椒喬說，墾丁、綠島、蘭嶼、小琉球都是很好的潛點，很多人會去國外潛水，但國外來台灣潛水的人卻很少，「因為台灣近海沒有魚了」；國外很多潛點常會沉潛一段時間讓海休養生息，既然台灣近海已無魚可捕，可鼓勵漁民轉型做娛樂漁業，例如，開放坐漁船出海去釣魚、船潛，海洋保育也要從小做起。

鰻游二列鰓蛞蝓。（楊椒喬提供）

對楊椒喬來說，潛水就是生活，只要休假，他幾乎都泡在海裡。（楊椒喬提供）

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