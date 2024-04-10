為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

《疑食物中毒》初瓦、嚮辣82人就醫 部分驗出諾羅病毒

北市衛生局稽查發現「嚮辣」廚餘區有髒污。 （衛生局提供）

北市衛生局稽查發現「嚮辣」廚餘區有髒污。 （衛生局提供）

2024/04/10 05:30

〔記者蔡思培、林惠琴、江采蓁／台北報導〕王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案，截至八日晚間共有八十二人不適就醫，台北市立聯合醫院仁愛、中興院區設立特別門診，提供曾至兩餐廳用餐的民眾看診。衛福部疾管署副署長曾淑慧昨表示，部分病人檢體檢出諾羅病毒，但完整報告尚未出爐，後續確認後，會提供給北市衛生局。

聯醫仁愛、中興院區 設食安特別門診

曾淑慧表示，上週全國腹瀉門急診十一萬八九五三人次，較前一週下降十七．二％。諾羅病毒主要透過糞口途徑傳染，即食食品、沙拉、三明治、冰品、水果及生鮮魚貝類容易受污染，最易發生在飯店、長期養護機構及學校等人口密集場所。

北市衛生局指出，累計已接獲醫院通報「初瓦」卅二人及「嚮辣」五十人發生嘔吐、腹瀉症狀，所幸多數已返家休養；民眾若於四月二日至五日曾至兩店用餐，出現腸胃不適，可至北市聯醫仁愛、中興院區「食安特別門診」看診，服務時間為四月九日至十五日，上、下午各一診，可先至聯醫網站掛號。

另外，經加強抽驗市售調味料產品檢驗蘇丹色素，皆符合規定，衛生局宣布，即日起，醫療、長照、護理、社福等機構及據點，可恢復使用辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉等調味料。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播