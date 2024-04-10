《疑食物中毒》初瓦、嚮辣82人就醫 部分驗出諾羅病毒

北市衛生局稽查發現「嚮辣」廚餘區有髒污。 （衛生局提供）

2024/04/10 05:30

〔記者蔡思培、林惠琴、江采蓁／台北報導〕王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋西門店疑似食物中毒案，截至八日晚間共有八十二人不適就醫，台北市立聯合醫院仁愛、中興院區設立特別門診，提供曾至兩餐廳用餐的民眾看診。衛福部疾管署副署長曾淑慧昨表示，部分病人檢體檢出諾羅病毒，但完整報告尚未出爐，後續確認後，會提供給北市衛生局。

聯醫仁愛、中興院區 設食安特別門診

曾淑慧表示，上週全國腹瀉門急診十一萬八九五三人次，較前一週下降十七．二％。諾羅病毒主要透過糞口途徑傳染，即食食品、沙拉、三明治、冰品、水果及生鮮魚貝類容易受污染，最易發生在飯店、長期養護機構及學校等人口密集場所。

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北市衛生局指出，累計已接獲醫院通報「初瓦」卅二人及「嚮辣」五十人發生嘔吐、腹瀉症狀，所幸多數已返家休養；民眾若於四月二日至五日曾至兩店用餐，出現腸胃不適，可至北市聯醫仁愛、中興院區「食安特別門診」看診，服務時間為四月九日至十五日，上、下午各一診，可先至聯醫網站掛號。

另外，經加強抽驗市售調味料產品檢驗蘇丹色素，皆符合規定，衛生局宣布，即日起，醫療、長照、護理、社福等機構及據點，可恢復使用辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉等調味料。

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