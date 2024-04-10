寶山生育津貼加碼 5月起首胎2萬

為了催生，新竹縣有十二個鄉鎮市自辦生育津貼補助。 （記者廖雪茹攝）

2024/04/10 05:30

第2胎3萬 第3胎以上5萬 雙胞胎10萬 並擬補助輪狀疫苗

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所宣布五月一日起加碼生育獎勵金，第一胎二萬元、第二胎三萬元、第三胎以上每胎五萬元；而繼橫山鄉公所去年率先祭出全縣最高生育津貼每胎三萬元，北埔鄉公所元月起也跟進每胎三萬元，尖石鄉公所則是去年九月首度實施新生兒照顧津貼，鼓勵鄉親增產報國。

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橫山、北埔每胎3萬元 竹縣最高

橫山鄉長張志弘表示，橫山每年誕生六十到六十五名嬰兒，為了分擔鄉親育兒的負擔，配合中央「○到六歲國家一起養」政策，自籌鄉款發放生育津貼，率先自去年元月起提高額度為每胎三萬元，全縣最高；可能今年適逢生肖龍年，今年元月起橫山寶寶每月逾十人。

北埔鄉元月起也跟進提高生育津貼補助，從每胎一萬元增至三萬元。鄉長莊明增表示，北埔新生兒去年二十七名，今年至今五名，尚未明顯增加；公所將致力營造宜居適學的生活環境，鼓勵年輕返鄉就業，讓北埔的生育率能夠逐步成長。

寶山鄉長邱振瑋說，繼去年將雙胞胎生育獎勵金從五萬元提升至十萬元，今年五月起將增發生育獎勵金，由每胎一萬元，增加為第一胎兩萬元、第二胎三萬元、第三胎以上每胎五萬元；此外公所也將研擬補助輪狀疫苗接種項目，讓寶山育兒環境再優化。

尖石每胎1萬 雙胞胎3萬 3胞胎6萬

另外，尖石鄉公所去年九月一日起首度公布施行新生兒照顧津貼。鄉長曾國大表示，正視少子化的社會現象，公所在代表會支持下補助每名新生兒一萬元，雙胞胎補助三萬元，三胞胎以上補助六萬元，期減輕爸媽的經濟負擔。

縣府社會處表示，新竹縣新生兒營養補助金，第一胎補助一萬元、第二胎兩萬元、第三胎五萬元，超過三胎則是十萬元，如果是生雙胞胎就給三萬元。

民政處統計，目前全縣除了五峰鄉沒有自辦生育津貼，其他十二鄉鎮市都有加碼每胎補助五千元至三萬元不等，補助條件請洽各公所社會課。

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