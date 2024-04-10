桃園海岸巡護急先鋒 75歲邱顯山號召力強

黃金海岸巡護隊長邱顯山。（記者周敏鴻攝）

2024/04/10 05:30

記者周敏鴻／專題報導

愛鄉愛土的民眾很多，事業有成的人士也不少，能從移居而定居，當志工回饋地方到創協會維護漁業資源，進而響應公私協力守護海岸環境與生態的人則相對少，今年七十五歲桃園市大園區黃金海岸巡護隊長邱顯山，可謂急先鋒。

「看著無邊無際的海水，聽著海浪拍打岸邊的聲音，總能讓我靜下心來好好想事情。」邱顯山年輕時在蘆竹區設廠生產畫架，因喜歡看海聽浪，遷廠定居到距離海岸約八百公尺的大園區圳頭里，迄今超過卅年，不只圓夢，附近鄰居也純樸和善，讓他生活得很開心。

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不僅守護海岸線 埔心溪納入環巡

邱顯山做人熱心且融入地方，二○○○年起漸進減少工作量，加入圳頭社區守望相助隊，輪班值勤守護里境安全，二○一五年屆齡榮退後，季節性捕撈鰻苗成了他的生活重心之一，但他觀察，隨著時代變遷，抓鰻苗的人愈來愈少，鰻苗架疏於管理，淪為廢棄物，未經整治的埔心溪水質髒污混濁，令人憂心，便號召鄉親在二○一八年成立「桃園市後厝港鰻苗班護港協會」並擔任理事長，義務加強埔心溪、大園海岸的環境巡護工作，盼幫助漁民抓到更多鰻苗。

二○一八年三月間，市府成立海岸管理工程處（今年元旦改制海岸及資源循環工程處），隔年召募志工成立海岸巡護隊，希望讓海岸環境變好，這與護港協會目標一致，邱顯山率會員加入黃金海巡隊，義不容辭擔任隊長，目前隊員五十六人。

緊盯2.68公里海岸 通報異常事件

黃金海巡隊負責守護大園區下海湖水圳以南到新街溪以北，延伸到沙崙油庫後方的海岸線，全長約二六八○公尺，在市內十六支海巡隊裡，負責的範圍最廣，每月至少淨灘兩次，平日安排巡邏海岸線，發現非法傾倒廢棄物、污染違規、設施損壞、海洋動物擱淺等，都須進行「異常事件通報」。

邱顯山說，黃金海巡隊員曾見海龜擱淺掙扎痛苦的模樣，都心痛不捨，經通報海巡署救援成功，只盼巡護隊的無私付出，能喚醒大眾理解「救海洋動物的是人類，破壞牠們生活環境的也是人類」，海洋只有一個，是人類與動物都不可或缺的，大家要一起守護。

邱顯山巡視海岸邊設施，若發現損壞就會緊急處理並通報。（記者周敏鴻攝）

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