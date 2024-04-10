金山青年活動中成「蚊子館」 地方盼蓋泳池

新北市長侯友宜（左一）昨天出席金山區行動治理會議，里長提案盼金青中心既有的溫泉健身館改建游泳池。 （記者俞肇福攝）

2024/04/10 05:30

全體里長提案活化利用 側門周邊建議興建停車場

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金山青年活動中心（簡稱金青中心）去年六月底吹熄燈號，土地與建物閒置至今，金山區全體里長提案，盼利用既有的溫泉健身館改建游泳池；此外，金青中心側門鄰近公墓、福緣堂納骨塔，周邊苦無空間停車，地方盼規劃停車場使用。市長侯友宜昨天出席金山區行動治理會議，責成市府財政局與建物所有權人國有財產署溝通，協調活化方案。

請繼續往下閱讀...

市府將與所有權人國產署協調方案

一九六○年開始營運的救國團金山青年活動中心，曾是許多人校外教學或露營的回憶，二○二三年六月卅日結束營業，土地所有權人為新北市政府，建物約有十五棟，經不當黨產處理委員會處分，目前為國產署代管。

市議員周雅玲說，萬里、金山地區沒有游泳池，家長不放心孩童到海邊戲水，多年來當地學校爭取蓋游泳池，趁著金青中心吹熄燈號，許多家長希望利用溫泉健身館改建游泳池；此外，地方建議金青中心活化利用，提供公墓區或納骨塔周邊停車空間。

市議員白珮茹表示，金青中心面臨兩個東家的困境，現狀什麼事情都無法做，建物內很多水電線路遭竊，如果地上物問題不解決，不論是市府招商引資或是評估規劃活化方案，都無法處理，只有建物拆除，才能辦理變更地目；至於未來開發方向，總是要動起來跨出第一步，才有後續作為。

財政局︰清明掃墓可開放側門供停車

財政局長陳榮貴指出，金青中心土地共十四公頃，已委請顧問公司進行「新北市金山區溫泉及觀光遊憩設施BOT與ROT前置作業計畫」的可行性評估作業，關於溫泉健身館改建游泳池，經司法判決，金青中心建物目前屬於國有財產署代管，新北市無法改建。

體育局長洪玉玲說，因游泳池營運管理成本高，若增設游泳池，不具財務可行性，後續由財政局整體評估規劃。

陳榮貴說明，自從金青中心結束營業，每年須花費二百多萬元聘請保全公司進駐管理，若做為停車場開放平日使用，恐增加管理問題，但是在清明掃墓期間，可以開放側門供民眾停車，金山區公所今年提出申請，財政局予以配合，而國防部申請演訓使用也配合開放。

立委廖先翔允諾，如果有需要，他會在立法院召集國有財產署協調，找出最佳解決方案。

新北市金山青年活動中心去年6月30日吹熄燈號閒置迄今，荒煙蔓草讓人不勝唏噓。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法