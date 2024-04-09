桃園公托窄門 候補人數是收托2.25倍

復興托嬰中心內部設施溫馨、完善。（記者鄭淑婷攝）

2024/04/09 05:30

許多滿2歲幼兒無法順利轉銜2歲專班 形成候補進不來惡性循環

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市出生率穩居六都之首，造成「公托窄門」卻越來越窄，不僅候補幼兒是可收托的二．五五倍，且有許多已滿二歲的幼兒「出不去」，無法順利轉銜二歲專班，形成候補幼兒也「進不來」的惡性循環；市府婦幼發展局昨於市議會首度進行工作報告，局長杜慈容表示，預計今年可增設七家、共達五十四處公托及家園，總計可收托一六二三名幼兒，也與教育局合作加強轉銜二歲專班。

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龍潭沒有公托 以家園替代

桃園市公托業務今年元旦起移撥新成立的婦幼局，多位議員抨擊公托依然是僧多粥少，議員王珮毓說，平鎮區是桃園新生兒出生人口數第三大區，公托卻只有兩間，其中公設民營平鎮義民托嬰中心還未提供收托，實際上真正能提供托嬰服務的公托只有一間，綜觀全市，龍潭區連一間公托都沒有，而是以家園替代，只能收托十二名嬰幼兒；議員魏筠指出，公托嚴重不足，此時更要研議提高托育人員的勞動待遇，才能維持收托品質。

議員周玉琴表示，除了公托候補幼兒遠高於收托量，公幼二歲專班數量也不足，不少幼兒年齡到了仍舊待在公托，連帶造成○到二歲幼兒進不了公托；議員林政賢說，公托規定超過二歲就不能收托，但二歲專班不足，造成許多滿二歲的幼兒仍待在公托，影響公托周轉率。

市府今年將增設7家公托

婦幼局表示，截至今年三月已完成布建四十七處公托及家園，可收托一四四九名幼兒，候補幼兒三七○○人，以桃園、中壢、八德區較多，預計今年於平鎮、觀音、楊梅、龍潭、大園區再增設七處公托設施，屆時可達五十四處公托及家園；

另也鼓勵私托加入準公托，婦幼局表示，桃園市立案托嬰中心有一二九家，符合簽署準公共合作一一八家，其中已簽署一○七家、簽約率約九十一％。

針對轉銜二歲專班問題，婦幼局說，目前公托收托的幼兒中，有近四成比例為二到三歲、共五七七人，考量尚有幼兒無法順利轉銜，已入托幼兒可延長收托至滿三歲，會與教育局合作加強轉銜；教育局表示，一一三學年度桃園市公幼、準公共幼兒園及私幼二歲專班，總計可招收九六一一人，已高於托嬰中心可收托人數，將持續盤點學校餘裕空間或鼓勵幼兒園增設二歲專班。

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