關西鳳山溪漂油污 民憂影響農田

新竹縣關西鎮鳳山溪渡船頭一帶，清明連假期間傳出溪面漂浮一層油污。（劉創盛提供）

2024/04/09 05:30

水污染檢舉獎金上路7年無人申請 議員擬推動周延吹哨者制度

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣關西鎮鳳山溪去年六月爆發嚴重的水污染事件，清明連假在渡船頭又傳出溪面漂浮一層油污；由於水污染檢舉獎金上路七年卻無人申請，縣議員蔡蕥鍹建議縣府擬定辦法，研議調高檢舉獎金，鼓勵推動周延的吹哨者制度，讓民眾和工廠內部自發性檢舉不法情事。

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未發現油污來源 環局加強巡查

關西鎮民代表詹羅燈表示，四日獲報鳳山溪自來水取水口下游的渡船頭一帶，溪面出現大片油污，看起來像是機油。新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，渡船頭橋下就是埤頭，油污恐流入灌溉水圳，影響南門坎下的農田，令人憂心！

環保局副局長廖瀅瀅表示，經取水檢測pH值七．七二正常，水溫二十七．六度，化學需氧量試劑無明顯異常，無揮發性異味，巡查附近都未發現油污來源，將加強巡查。

公所編二千萬預算 將裝監視器

關西鎮長陳光彩表示，公所已編列二千萬元預算，將在重要路口及鳳山溪沿線等地裝設監視器，警察局已現勘，今年會施工完成，全面防範及打擊不法。

蔡蕥鍹表示，由於檢舉要成案需留下真實姓名和聯絡方式，民眾擔心個資外洩，導致污染案雖多但成案量偏低。另外，民眾檢舉排煙污染車輛檢舉獎金每案僅三百元，無法有效鼓勵吹哨者檢舉意願。而水污染防治法案件檢舉及獎勵辦法規定繁複，加上檢舉獎金偏低，七年來竟無人領取。

蔡蕥鍹說，縣府除應加重裁罰違規業者，她已在臨時會提案，推動環保局擬定更周延的檢舉獎金制度，提高民眾檢舉意願。

廖瀅瀅表示，檢舉獎勵金是依實收罰鍰金額再乘以百分比，每案罰鍰金額不同，獎金也不同。如廢棄物部分，民眾檢舉且經查證屬實者，以該檢舉案實收金額提撥十五％作為檢舉人獎金；檢舉違反水污染防治法案件，得依實收罰鍰金額五％至十％為上限核發獎金。

但竹縣已訂有特殊或重大事蹟，經縣府審查同意者，獎金核發比率不受各別法規限制，以及檢舉人現為被檢舉對象之受僱人者可得二十％等相關規定。至於水污染檢舉無人申請，是因檢舉未具體說明污染來源，後續由環保局現場查核找出污染源，所以不符合獎勵條件；另曾經有符合者，但通知後未申請。

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