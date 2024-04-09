高醫、秀傳進駐 北高雄醫療補不足

北高雄逾百床醫院

2024/04/09 05:30

在岡山、路竹興建500床以上地區醫院 預計第二、三季營運

記者蘇福男／專題報導

北高雄（橋頭區以北）十一個行政區約有四十萬人口，但醫療資源相對市區匱乏，二十年來才新設一家準醫學中心義大醫院與義大癌治療醫院，北高雄半導體S廊帶聚落蓄勢待發，高醫和秀傳醫療體系分別在岡山、路竹地區興建五百床以上地區醫院，預計今年第二、三季開張營運。

請繼續往下閱讀...

近十萬人口最多的岡山區，平均每萬人口急性一般病床僅二十六．四床，民眾一旦發生急重症病時，往往須花費三、四十分鐘以上趕赴市區大型醫院；不僅大型醫院缺乏，連小兒、婦產、皮膚、泌尿和身心等專科，及產後護理機構也不足。

捷運直通高醫岡山醫院

「從資料分析發現，北高雄的新生兒出生數平均每年仍有四千名，亦即，高市每四名新生兒就有一名出自北高雄。」高醫岡山醫院院長吳登強說，北高雄只有一間婦產醫院和產後護理機構，半導體S廊帶成熟後，將有大量年輕人口移入，小兒、婦產醫療很迫切。

高醫向高雄捷運公司租地，在南岡山站旁自行建造岡山醫院，也是全國首家位於捷運機廠醫院，不必出站就可直通醫院。

吳登強表示，高醫岡山醫院將以高齡慢性病相關科別，及骨科、皮膚科、泌尿科、精神科、眼科、小兒科、婦產科、產後照護等為主，引進最先進的儀器，提供民眾更精準化的醫療。

秀傳健康園區插旗路竹

秀傳醫療體系經營市立岡山醫院至今屆滿廿四年，秀傳向南科管理局租地，在路竹高雄園區、省道旁規劃闢建高雄秀傳健康園區，除興建高雄秀傳紀念醫院，引進先進微創手術設備，並有產後護理之家、復健中心、護理之家、樂齡學院等，還有健康商城、醫美、樂活休閒區等服務。

掀起醫護人員挖角熱潮

高醫岡山醫院、秀傳高雄紀念醫院插旗北高雄，今年陸續營運，醫護人員需才孔急，年後掀起一股挖角熱潮，醫護人員炙手可熱。

路竹秀傳高雄紀念醫院分二期建設，總床數約七百床，農曆過年後大舉徵才，開出的薪資條件優渥，對同業造成壓力。高醫岡山醫院營運二年內總床數五二一床，約需近千名員工，年後也開出包含醫師、護理師、藥師、檢驗師和行政等職缺，院方透露，第一期已有近三百名人到任。

高雄秀傳健康園區除興建有高雄秀傳紀念醫院，並規劃有產後護理之家、復健中心、護理之家、樂齡學院等。（記者蘇福男攝）

高醫岡山醫院位於捷運南岡山站旁，醫院二樓有天橋與捷運站連結，乘客不必出站，就可直通醫院就診。（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法