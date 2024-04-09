陳揆︰兒少性剝削 絕對零容忍

行政院長陳建仁昨強調，政府對於性騷擾與性侵害是零容忍，對於兒少的性剝削更是絕對零容忍。（記者王藝菘攝）

2024/04/09 05:30

黃子佼事件擴大 世新傑出校友除名

〔記者鍾麗華、謝君臨、林曉雲、侯家瑜／台北報導〕藝人黃子佼因持有未成年少女不雅片，被檢方判緩起訴處分。旅法網紅協助「K小姐」發文指控黃子佼性侵，過程讓人看了不忍。行政院長陳建仁昨受訪強調，政府對於性騷擾與性侵害是零容忍，對於兒少的性剝削更是絕對零容忍。

陳建仁指出，立院去年已三讀通過性平三法修法，今年三月八日實施，政府也加強一一三專線通報機制，相關部會也已完成近五十項子法修訂，這樣的努力，就是希望加強性平工作，政府對於性平是相當地堅持。

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陳建仁說，政府也會加強學校有關性平教育，要讓學子們了解，要勇敢說「不」，不要在他人勸誘之下進行性影像的給予，以免造成自身傷害。

立法院民進黨團強調，法制面該精進的都願意強化，不分黨派強化國會監督，將法修得更好杜絕犯罪。

立委將修法提高刑責

民進黨立委王世堅則怒批：「十惡不赦、人神共憤！」他將修法提高刑責，「讓他們一定得被關。」王世堅認為，行政部門應提出兒少性剝削防制條例的修法版本，包括應加重其刑二分之一，且不得假釋。他的修法版本則規定，如果是以對價關係取得兒少性影像者，刑責應提高到三年以上五年以下有期徒刑，併科一百五十萬元罰金。

王世堅說，若處三年以上有期徒刑的話，被告就沒辦法緩起訴，也一定得被關、被國家矯正。

藝人連署促修法重罰

針對黃子佼事件擴大，世新大學昨發聲明表示，學校收到校友、師生與民眾關切，緊急召開會議，通過將黃子佼自傑出校友除名。而藝人也紛紛發聲譴責黃，賈永婕昨天一早更在臉書發聲支持修法重罰，行動派的她，不到一天的時間就發起連署，向立法院提出五項訴求，而加入連署的藝人包括陶晶瑩、小S、于美人和六月等人。

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