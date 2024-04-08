花蓮旅館紓困融資 每家最高3000萬

花蓮強震造成中橫公路嚴重崩塌，衝擊花蓮旅館業，每家業者可獲紓困融資最高3000萬。

2024/04/08 05:30

觀光署長︰旅遊振興方案草擬中

〔記者吳亮儀、游太郎／綜合報導〕花蓮強震，中橫太魯閣受創最嚴重，中橫公路沿線旅宿業都受影響，對於中橫災難不斷，讓其休養生息聲音再起；觀光署長周永暉指出，太魯閣地區是否休養生息，必須再與國家公園署討論，但也會提出花蓮旅遊振興方案，已在草擬。

周永暉指出，太魯閣多在花蓮縣內，屬國家公園署管轄，多數是自然景觀，要休養生息或有什麼做法，還得再討論。

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「中橫是否休養生息 須再討論」

除了中橫沿線外，不少旅客也暫緩造訪花蓮市區等其他景點。周永暉表示，以過去經驗為例，發生天災一定以搶救優先，等到復原後，會在適當時機搭配整個國旅趨勢提出振興方案，強調「已有草擬方案，以花蓮地區為主」。

不過，周永暉提到，政府仍有初步救急措施，包含和經濟部中小及新創企業署跨部會合作，提供旅遊業紓困融資與救援，每家最高可獲五十萬元，補貼期間為週轉金支出最長一年、資本性支出最長三年。觀光署也有方案協助遭受震災旅宿業取得融資或週轉金貸款，最高分別為三千萬與一千萬元。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，觀光業界發現「這次大地震和二○一八年的『○二○六』地震很像」，當時爭取到政府對團體和散客補助，四月初開始，旅遊潮回籠，若能在災後兩個月後復甦，暑假商機才不會跟著泡湯。

陳義豐說，希望政府紓困救急方面讓銀行願意承接業者貸款，因為觀光產業六月前很難完全復原，「我們也不希望資遣員工，這是要週轉金來發給員工薪水的」。

林姓業者說，觀光復甦關鍵需很多環節配合，觀光協會已向鐵路局提出希望給予花蓮民宿與旅行社業者專屬車廂，確保未來旅遊商機恢復時，不會因交通運能不足，導致訂單受影響，也期望政府在經費上協助振興，例如安心旅遊優惠補助方案。

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