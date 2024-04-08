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《新竹》竹市改造27公廁 今年再升級18座

2024/04/08 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府去年成功爭取環境部「優質公廁及美質環境推動計畫」補助經費超過一二五○萬元，將高峰植物園、南勢里公園、客雅大道、羽化館、殯儀館新館及消防局分隊等十一處共廿七座公廁，改造為特優級公廁。除提高坐式廁間數，廁間更全面安裝扶手、緊急求助鈴，同時改善通風，不僅讓公廁更符合高齡友善，也提供更安全舒適的如廁環境。

市府表示，為提升公廁環境品質，今年爭取逾一一八七萬元，將陸續改造東門市場、中央市場、中央商場、南門市場、景觀大道及關東公園等六處共十八座公廁，持續升級竹市公廁環境品質。

環保局表示，竹市殯葬管理所管轄共計五處卅四座公廁，四年來已陸續完成汰舊換新，包括動線重新調整、廁所出入口平滑順暢、增加坐式馬桶廁間、優化無障礙設施、重點運用抽風機及採用環保節能產品等項目。

環保局表示，為推動智慧治理，竹市向環境部爭取試辦公廁物聯網智慧管理，在殯儀館及大坪頂永生園等四座公廁，安裝人流、臭味及廁紙感測等監測系統，能在使用人潮較多時，立即派出清潔人員清掃公廁環境及補充備品，減少公廁髒亂及使用民眾的不便，使廁所環境管理更有效率，成為智慧公廁。

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