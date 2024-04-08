大甲媽祖駐駕西螺福興宮 數萬人接駕

大甲媽祖鑾轎進入雲林境內，大橋頭前湧入數萬人迎接。 （記者黃淑莉攝）

2024/04/08 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動昨天第二天，晚上八時通過西螺大橋進入雲林西螺，大橋頭有數萬人接駕，場面熱鬧、壯觀，晚上駐駕西螺福興宮。隨即十一時起駕，預計今天下午一時後會進入嘉義新港鄉，晚上駐駕奉天宮，後天早上舉行遶境進香祝壽大典。

大甲媽遶境進香活動今年共計九天八夜，因適逢兒童清明節連假，隨香信徒暴增，沿途鑽轎腳的民眾多，昨天第二天在彰化境內行程延誤數小時，原訂下午五時左右入境雲林，直到晚上八時許才到，大橋頭數愛萬名信徒等候好幾個小時仍不減對媽祖虔敬之心，看到媽祖鑾轎有人開心歡呼，也有雙手合十向媽祖祈福。

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媽祖鑾轎進入西螺在市區遶境，行經之處鑽轎腳民眾大排長龍，還有許多民眾準備各種食物、點心、飲料分送充分展現雲林人的熱情。

食物、點心 呷免驚

雲林縣長張麗善率領縣府團隊、西螺鎮長廖秋萍、縣議員李明哲等人都前往大橋上迎接。

張麗善祈求媽祖神威顯赫庇佑大家平安無事故，讓國人能安心在寶島生活；福興宮董事長楊文鐘表示，昨天上午陸續有進香人潮湧入福興宮，因逢連假人潮爆增，大甲媽鑾駕未入境，廟方AI人數統計系統就已經超過五十萬人次，創歷史最高。

大甲媽祖鑾駕昨天晚上駐駕福興宮，隨即十一時起駕前往新港奉天宮，預計今天沿途會經二崙、虎尾、土庫、元長，預計下午一時過後進入嘉義縣新港鄉境內，晚上駕駐奉天宮，明天早上八時舉行遶境進香祝壽大典。

大甲媽祖鑾轎通過西螺大橋進入雲林境內，大橋頭前湧入數萬人迎接，場面壯觀。 （記者黃淑莉攝）

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