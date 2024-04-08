台南特搜隊尋獲9人 隊員受傷撤離

身兼台南特搜義消的護理師謝士偉（左一）與特搜隊員同僚，前進花蓮九曲洞搜尋失聯民眾。 （台南消防局特搜隊提供）

2024/04/08 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕支援花蓮強震救災的台南消防局特搜隊六日結束任務返回台南。本身是安南醫院護理師的特搜義消謝士偉說，五日上午在九曲洞隧道找到受困存活的九人，平安送出災區很欣慰；特搜隊員蘇尹泰於五日下午在砂卡礑步道搜尋失蹤民眾，遭遇約四、五級餘震，急忙跳下找掩蔽時，扭傷雙腳，身上多處傷勢，只能無奈退出救援。

擔任醫院護理師近二十年的謝士偉說，四月五日上午穿過九曲洞前黑暗的隧道，驚喜發現地上有新產生的腳印，大家很興奮。當隊員發現受困九人存活，其中一男左手骨折，謝士偉為受傷男子包紮固定，同僚並利用簡易有效的背負擔架，以人力背負傷者後送，能合力把九人平安帶出災區，是搜救人員最欣慰的事。

請繼續往下閱讀...

四月五日一早被派到砂卡礑步道搜尋失聯人員的特搜隊員蘇尹泰，與兩名同僚往溪谷涉水到達大崩壁現場，其他友隊搜救人員也從步道陸續到達，第一時間搜尋到兩具遺體，但在進行遺體脫困時一直有餘震。

越接近中午時雲霧已遮蔽一半以上山壁，蘇尹泰認為能閃避的時間可能只剩二至五秒鐘，在那極高壓的環境下救援，大家幾乎快受不住，最後各隊留下幾人。約在午後近一點發生四至五級餘震，兩側路徑皆有人員緊急閃避，蘇沒辦法等他們走完，選擇往後方落差約二公尺的地方跳下，導致兩腳踝扭傷與身上多處傷勢，無奈退出救援行動。

（相關新聞刊A1、A2、A3）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法