學校營養午餐 辣椒粉今解禁

學校營養午餐使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉禁令，今起解除。（資料照）

2024/04/08 05:30

教部︰各縣市可自行決定是否持續暫緩使用

〔記者楊綿傑／台北報導〕食安問題層出不窮，先前爆發蘇丹紅事件時，教育部為避免危害學生健康，函請地方政府及學校暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉，期限至昨日。教育部表示，各地方政府如決定持續暫緩使用者，將予以尊重。教團及家長團體則強調食安問題不得不慎，呼籲地方政府不必急於開放。

對於今起學校營養午餐是否可恢復使用相關調味品，教育部國教署組長葉信村表示，當初依據食藥署稽查情形，請學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉至昨日。後續各地方政府如決定持續暫緩使用者，國教署將予以尊重。

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教團︰考量食安 不要急著開放

全教總理事長侯俊良表示，相關食安問題層出不窮，以此次蘇丹紅事件為例，國教署後續應該清楚說明使用這類調味品時，該如何注意食安問題，維護學生飲食安全。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，應優先考量孩子們健康安全。鑑於兒童對有害物質的高敏感性，建議地方政府在進一步評估和監測前，不要急於開放使用爭議物質。

小一學生家長鍾小姐認為，孩子每天都在學校吃營養午餐，家長難以瞭解食材相關資訊，僅能由學校及教育主管機關協助把關，盼望有關單位加強管控食材來源。

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