初一至初三 門諾開呼吸道特別診

2024/02/07 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕春節將至，因應返鄉及出遊人潮，恐造成各類呼吸道疾病升溫，門諾醫院於十日（初一）起，一連三天開設「春節呼吸道傳染特別門診」。門諾醫院醫務部主任鄧學儒說，春節前後是「呼吸道、腸胃道」感染流行期，免疫力較低的長者、孩童，務必格外當心。

根據衛福部監測資料顯示，農曆春節期間，國內外呼吸道傳染病疫情呈現增加趨勢，包括引發呼吸道感染的流感、新冠病毒，及造成腸胃道病症的諾羅病毒及輪狀，門諾醫院為兼顧呼吸道傳染病輕症病人，初一至初三開設「春節呼吸道傳染特別門診」，看診科別涵蓋成人科及小兒科。

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鄧學儒說，年節期間民眾因飲食、作息的改變，加上出遊群聚，容易感染「呼吸道、腸胃道」疾病，開設「春節呼吸道傳染特別門診」，主要是分流輕症患者至門診就醫，除避免全擠進急診，造成急診壅塞、癱瘓，保有原緊急醫療功能，還能防止群聚，讓非呼吸道疾病的急診患者，免於被感染。

另外，慈濟醫院兒科病房主任陳明群說，過年期間南來北往交流，彼此間接觸病毒和細菌的機率也增加，在急、門診已出現越來越多感染腺病毒或流感病毒的孩子，請家長要多提醒孩子「飯前要洗手」等衛生習慣，二歲以上孩童可配戴口罩；二歲以下的幼童則無須強制戴口罩，以免影響到小小孩的呼吸，反而提高窒息風險。

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