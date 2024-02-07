辦年貨 花蓮重慶市場增下午市集

花蓮市最大重慶市場特別增加下午營業時段。（花蓮市公所提供）

2024/02/07 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕再過二天就是農曆春節，因應年前民眾採買年貨的需求，花蓮市最大重慶市場特別增加下午營業時段，市公所指出，每天下午三點到六點，黃昏時段不打烊，迎接春節辦年貨採購旺季；另外，縣府年貨大街明天也是最後一天，可把握逛街抽大獎機會。

為往後開市時段試水溫

自治會主委陳愛玲說，因應年節前下午時段民眾採買需求，重慶市場在今年度以自願報名的方式，共召集六十七攤的市場攤商，提供午後市集的服務，讓年前的採購更方便。她也感謝市公所在近期為重慶市場辦理攤位招牌更新工程，讓整體環境有了新氣象。

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市長魏嘉彥說，春節前各個市場都為了採買旺季做好萬全準備，以往也時常有民眾說市區較少午後市集，而重慶市場是花蓮最大的零售市場，早市時段採買人潮是相當的多，因此歡迎民眾在這幾天利用下午時段避開人潮前去採買，也能夠試水溫，提供往後開市時段營運模式的參考。

年貨大街到明天 有摸彩

而在重慶市場旁則有縣府主辦的年貨大街，縣府農業處指出，今年邀集共計九十家攤商，分別有傳統南北年貨、花蓮優質農漁特產、年節伴手禮及特色排隊名店四大區域，每日營業時間從下午五點至晚間十點止，年貨大街裡展售的都是花蓮在地優質的農產品，以經濟實惠的價格展售。

縣府農業處指出，今年串聯東大門夜市、中華商圈，形成夜市黃金三角，在活動攤位消費每滿二百五十元，即可兌換摸彩券一張，以此類推，每日都會抽出液晶電視等獎品，明天最終日壓軸將會抽出iPhone 15、無線吸塵器、空氣清淨機等多項3C及家電大獎。

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