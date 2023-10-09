月眉土資場擬復營運 基市府︰嚴格檢驗

2023/10/09 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市都市發展處日前舉辦月眉土石方資源堆置處理場恢復營運的前置作業說明，市長謝國樑也到場，暖暖區市議員陳冠羽昨批評，市府說明會對很多重要細節語焉不詳，有護航業者之嫌；基隆市政府昨晚發布新聞稿澄清，強調該行程並非地方說明會，而是市議會關心，市長才前往視察，市府對於月眉土資場復營運，將以最嚴格要求檢驗。

二○一九年月眉土資場因豪大雨造成南側邊坡坍滑，被勒令停業，二○二二年十二月業者取得復營運許可，不過迄今尚未恢復營運。

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前置作業說明 挨批語焉不詳

陳冠羽質疑，謝國樑先前曾在市議會承諾召開「地方說明會」，但迄今沒有召開。其次，市府先前承諾要把關砂石車的流量，對橋梁、道路的監控，當天簡報卻含糊其詞。還有空氣、水質污染等問題，簡報中都沒有詳盡資料；市議員林旻勳也認為，市府應強化道路、橋梁的養護及監測，以及道路粉塵砂石、水源水質等問題監控。還有砂石車必經的暖江橋要做好交通規劃。

議員︰市府有護航業者之嫌

都發處長謝孝昆表示，月眉土資場業者在相關的前置準備完成，才會召開地方說明會；議員提醒的部分，市府會持續要求業者，尤其是把關砂石車通行車次、於橋梁增設監測設施，以及要求業者配置義交協助交管、道路維護及修復等。

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