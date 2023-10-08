食藥署：台灣無萊豬 邊境恢復逐批檢驗
近期查獲違法豬肉廠商是「標示不實」 檢驗沒有萊劑
〔記者邱芷柔、鄭旭凱／綜合報導〕針對美豬「洗產地」疑慮，衛福部食品藥物管理署署長吳秀梅強調，台灣沒有萊豬，邊境及後市場也都沒有驗出萊劑，即日起邊境恢復實施豬肉逐批檢驗，並視狀況再做調整。
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台灣自二○二一年起，無論是進口還是國產的含有豬肉或豬可食部位原料的產品，都必須根據法規標示豬肉和豬可食部位原料產地。
豬肉標示查核 合格率近百分百
吳秀梅表示，自二○二一年迄今，已完成查核豬肉標示超過廿四萬件，合格率達九十九．九七％，顯示絕大多數的廠商都是合法的，而且在邊境及後市場的檢驗也都沒有驗出萊劑。
吳秀梅強調，政府一直對進口豬肉積極把關，台灣沒有萊豬！近期查獲違法豬肉廠商是「標示不實」，且經檢驗也沒有萊劑，對於蓄意利用標示不實來牟利的廠商，嚴正譴責並移送檢調法辦。
至於雲林縣肉品市場副總經理邱良閱昨日表示，針對美豬，藍綠陣營似乎都搞錯重點，重點在豬肉、雞肉進口到台灣後日期就全歸零，這才是最恐怖的食安破口。
邱良閱說，他在詢問各方專業人士之後發現，民眾吃到的是不是美豬根本不是重點，而是進口的豬肉及雞肉等，在國外屠宰都有標示屠宰日期，但一旦進入台灣的港口之後加工或分裝，生產日期就全部歸零，代表國人有可能吃到國外的即期甚至過期肉品。
至於進口肉品效期標示，食藥署回應，進口肉品有效日期標示不得超過該進口肉品外箱揭露的有效日期，或其輸入許可通知書所列出的有效日期，絕非歸零。
食藥署：有效日期 製造商負全責
因「食品」有效日期會受到所使用的原料、製造過程，及運輸、儲存及販售環境等因素的影響，製造業者應綜合考量前述因素，據以研訂有效日期，並應確認在此期限內產品無變質、腐敗及其他違反食品安全衛生管理法的情事發生，並在此期限內負全責。