《新北》塭仔圳30米寬領航路 年底完工

2023/10/08 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動「新泰塭仔圳市地重劃」案，目前正在施工，區內首條三十公尺寬的計畫道路已命名「領航路」，預計今年底完工，可串連新莊與泰山的交通動脈，並分攤新莊區中正路的交通流量，翻轉曾是鐵皮違章工廠遍布的區域，促進當地繁榮發展。

串連新莊與泰山交通動脈

市府地政局長汪禮國指出，「新泰塭仔圳市地重劃」案的面積廣達三九七公頃，今年底將新闢「領航路」的三十公尺寬大道，可銜接新北大道及中環路，打通新莊與泰山交通的任督二脈。

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廣三停車場設地下滯洪池

汪禮國表示，區內的公兒三公園已經完工，廣三停車場可提供一四○個停車位，並建置地下滯洪池，可增加五三四○平方公尺的滯洪量。

汪禮國表示，塭仔圳地區以往的道路狹窄、錯綜複雜，大多是坑疤小路，為擺脫「行人地獄」污名，重劃區內二十五公尺以上的計畫道路納入人本交通規劃，在路口設置行人庇護島、行人穿越線退縮，兼顧車行順暢與行人安全；景觀營造上，四季均有樹種搭配，春天是洋紫荊、夏天欒樹、秋天楓香、冬天是大葉桃花心木，展現豐富的視覺效果。

另外，林口工一重劃區將打造新北國際AI智慧園區，預計明年底完成全區私有土地（產專區）點交作業，中和秀朗橋北側區段徵收案工程進度接近二十六％，預計二○二五年完工。

他說，包括新店十四張B單元、新店F＋J單元、蘆洲北側區段徵收案，都相繼在明年公告區段徵收或開工。

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