為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

《新北》玉蘭花家族偏差行為 影響幼童

2023/10/08 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「玉蘭花家族」成員的林姓男子，日前在三重區的國道附近路口故意抱著孩童賣玉蘭花，博取駕駛人的同情而買花；市府社會局表示，已多次查獲家族成員故意帶著小孩賣花，這次更把男童戴假髮扮成女孩，家族大家長的阿嬤已被要求接受親職教育，家族中曾被安置、剝奪親權、出養的孩童近十人，當年的無辜孩童長大後，又回頭繼續經營家族事業，令人搖頭。

新北社會局長期輔導對象

日前有駕駛人經過三重區重陽路、三和路口，發現一名男子穿梭車陣中販售玉蘭花，他抱著一名「女童」博取同情，影片在網路社群流傳而引起熱議，許多人留言為「玉蘭花爸爸」加油，覺得很辛苦，希望駕駛人多買花來幫助他。

社會局追查，這是原本在五股、新莊一帶出沒的「玉蘭花冢族」，這次轉移陣地到三重，家族成員經常故意抱著小孩叫賣玉蘭花，博取民眾的同情心；警方已依違反道路交通安全條例開罰，社會局也譴責家族成員嚴重影響到兒童安全，將當事兒童強制安置。

社會局指出，這個「玉蘭花家族」已被查獲多次，家族的三代成員是社會局長期關懷與輔導的對象，第一代的阿嬤在很早之前就帶著孫子在街頭賣花，社會局多次依違反兒童及少年福利與權益保障法，裁處阿嬤接受親職教育，從最輕的四小時到卅小時，但阿嬤及家族成員卻依然故我、我行我素。

社會局說，家族多年來被依法安置、剝奪親權、出養的孩童將近十人，當年被安置的孩童如今長大成人，也加入「家族事業」有樣學樣，希望這次找到的「被變裝」男童是最後一名被安置的孩子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播