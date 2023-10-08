《新北》玉蘭花家族偏差行為 影響幼童

2023/10/08 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「玉蘭花家族」成員的林姓男子，日前在三重區的國道附近路口故意抱著孩童賣玉蘭花，博取駕駛人的同情而買花；市府社會局表示，已多次查獲家族成員故意帶著小孩賣花，這次更把男童戴假髮扮成女孩，家族大家長的阿嬤已被要求接受親職教育，家族中曾被安置、剝奪親權、出養的孩童近十人，當年的無辜孩童長大後，又回頭繼續經營家族事業，令人搖頭。

新北社會局長期輔導對象

日前有駕駛人經過三重區重陽路、三和路口，發現一名男子穿梭車陣中販售玉蘭花，他抱著一名「女童」博取同情，影片在網路社群流傳而引起熱議，許多人留言為「玉蘭花爸爸」加油，覺得很辛苦，希望駕駛人多買花來幫助他。

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社會局追查，這是原本在五股、新莊一帶出沒的「玉蘭花冢族」，這次轉移陣地到三重，家族成員經常故意抱著小孩叫賣玉蘭花，博取民眾的同情心；警方已依違反道路交通安全條例開罰，社會局也譴責家族成員嚴重影響到兒童安全，將當事兒童強制安置。

社會局指出，這個「玉蘭花家族」已被查獲多次，家族的三代成員是社會局長期關懷與輔導的對象，第一代的阿嬤在很早之前就帶著孫子在街頭賣花，社會局多次依違反兒童及少年福利與權益保障法，裁處阿嬤接受親職教育，從最輕的四小時到卅小時，但阿嬤及家族成員卻依然故我、我行我素。

社會局說，家族多年來被依法安置、剝奪親權、出養的孩童將近十人，當年被安置的孩童如今長大成人，也加入「家族事業」有樣學樣，希望這次找到的「被變裝」男童是最後一名被安置的孩子。

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