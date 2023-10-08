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20多歲男打AZ疫苗後成重度身障／核定300萬 非死亡最高救濟金

今年COVID-19疫苗審議結果統計

今年COVID-19疫苗審議結果統計

2023/10/08 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕高雄市一名廿多歲男子，接種武肺AZ疫苗二週後身體出現紫斑，經就醫檢查發現免疫性血小板低下合併重度身心障礙，審議小組認為無法確定與疫苗關聯性，最後核予疫苗救濟中的「重度障礙給付」最高額救濟金三百萬元，為非死亡個案中救濟金額最高的一案。

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）最新（第二○九次會議）審議結果出爐，此次會議共審議一五一案，其中十二案獲救濟，包括接種武漢肺炎疫苗十一案及卡介苗一案。

接種後罹免疫性血小板低下症 無危險因子

疾管署副署長曾淑慧表示，高雄市二十多歲林先生，本身無相關病史，在接種AZ疫苗約兩週後出現紫斑症狀，骨髓檢查為免疫性血小板低下症，經多線治療效果不佳，醫療委員鑑定意見認為，考慮病患無相關危險因子，再根據國際參考文獻，無法排除由疫苗引發免疫性血小板低下的情形，且依時序來看，個案是接種疫苗後、再領重度身心障礙手冊，因此依法核予救濟金。

個案年輕 經門診多次、住院達2個月

曾淑慧表示，考量個案年輕，因施打疫苗深受突發慢性頑固性血小板低下所苦，且歷經門診多次、住院達兩個月，委員依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第十八條第一項及其附表障礙給付規定，核予救濟金三百萬元，是非死亡個案中的最高給付金額。

第二○九次會議於九月七日完成審議，根據疾管署統計，今年截至九月七日VICP已審議武肺疫苗二○九四案，其中，七十四案判定相關、二二四案無法確定、一七九六案無關，核予救濟金三○五八．六萬元，並有七十八案獲得醫療、喪葬補助共二二五六．五萬元；總計金額五三一五．一萬元。

一名20多歲男子，接種武肺AZ疫苗後身體出現紫斑，合併重度身心障礙，最後核予疫苗救濟中的「重度障礙給付」最高額救濟金300萬元。示意圖。（資料照）

一名20多歲男子，接種武肺AZ疫苗後身體出現紫斑，合併重度身心障礙，最後核予疫苗救濟中的「重度障礙給付」最高額救濟金300萬元。示意圖。（資料照）

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