美國貝比魯斯少棒賽 蓬萊首戰告捷

宜縣蓬萊國小取得美國貝比魯斯世界少棒錦標賽台灣隊資格，赴美比賽。（資料照，記者江志雄攝）

2023/08/07 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蓬萊國小代表台灣參加美國貝比魯斯聯盟舉辦的「Cal Ripken U12世界少棒錦標賽」，首場賽事對上墨西哥，兩名投手聯手封鎖對手打線，最終以五比○旗開得勝。

今年貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽美國時間八月四日起在密蘇里州舉辦為期十二天賽事，有十一國共三十四隊參賽，分為美國組與國際組，各取前兩名進入決賽，台灣隊被編入國際組，預賽首戰對上墨西哥，第二戰加勒比海代表隊，第三戰澳大利亞，第四戰南韓隊。

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蓬萊國小在貝比魯斯台灣代表隊選拔賽脫穎而出，由校長王麗萍率團赴美，美國時間八月五日下午四點半（台灣時間昨天清晨五點半）預賽首戰墨西哥，由台灣隊先攻。

墨西哥頻換投手 仍壓不住強烈攻勢

一局上台灣隊田翔睿獲得保送後盜上二壘，靠著簡愷樂穿越安打送回跑者，以一比○先馳得點，三局上曹格安揮出安打上壘，下一棒補上一壘安打送回一分，再由林承宏擊出深遠三壘安打，送回團隊第三分，墨西哥隊更換三任投手，仍抵擋不住台灣隊攻勢，終場失掉五分。

台灣隊先發投手龔永仁前四局表現沉穩，第二任投手俞景皓接手投球，一度保送對手上壘，但靠著穩定內野守備抓下出局數，化解失分危機，幫助球隊守住勝利；下場比賽將在台灣時間今天上午八點出戰加勒比海代表隊。

台灣隊總教練顏天龍表示，教練團賽前要求球員發揮速度優勢搶分，搭配兩任投手合力壓制對手攻勢，順利摘下首勝。墨西哥教練受訪稱讚台灣隊防守到位，像是一支合作很久的團隊。

在美國貝比魯斯世界少棒賽，台灣隊首戰五比○勝墨西哥，圖為簡愷樂一局上揮出安打送回跑者先馳得點。（蓬萊國小提供）

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