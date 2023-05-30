虎頭埤阿勃勒花季 明年多鳳凰花

虎頭埤風景區鳳凰花美麗綻放，阿勃勒花季明年將改為「鳳凰阿勃勒季」。 （記者劉婉君攝）

2023/05/30 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕虎頭埤風景區阿勃勒花季已於廿日起展開，但因少雨影響，黃色花朵較往年延後一週左右報到，未趕上花季開幕，目前開花約達六成。虎頭埤風景區管理所明年起將結合鳳凰花，改為「鳳凰阿勃勒季」，邀民眾入園欣賞火紅的鳳凰花及浪漫的黃金雨。

雨少阿勃勒延後開 未趕上花季開幕

阿勃勒花季是虎頭埤風景區重要的年度活動，今年已舉辦第十五年，虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，目前園區內種植約四、五十棵阿勃勒，樹齡約有四、五十年，沿著虎頭埤環湖步道、竹林烤肉區、虎月吊橋、舊活動中心附近，都是賞花點，因湖水調節水氣充足，因此每年都會較園區外的阿勃勒晚些綻放，今年花期再較往年延後一週，目前舊活動中心附近及吊橋區的花況都相當不錯，賞花期可至六月中旬。

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鳳凰木有近20棵 明年改「鳳凰阿勃勒季」

由於阿勃勒開花未趕上花季活動開幕，一度引來遊客抱怨看不到花。陳宏田說，園區內有一、二十棵鳳凰木，今年開花也非常漂亮，明年將把阿勃勒花季改為鳳凰阿勃勒季，接力綻放美麗。

配合YouBike在新化武德殿設站點，後續也將於虎頭埤風景區旁設點，今年的阿勃勒花季系列活動於廿六日及六月二日，推出二梯次的「新化老街+YouBike+虎頭埤風景區串連導覽解說」，一開放報名就迅速額滿，反應熱烈。帶領遊客從新化武德殿開始，走訪百年歷史的新化老街，再騎著YouBike前往虎頭埤風景區，參觀包括鳥居、御神橋、拜殿、本殿、祭器庫、社務社及地下神明避難所等，認識大目降的歷史。

虎頭埤風景區阿勃勒目前開花約六成，賞花期可至六月中旬。（記者劉婉君攝）

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