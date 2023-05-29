彰化》海牛文化節揭幕 體驗牛車採蚵趣

「2023海牛文化節」昨在普天宮和海空步道登場，民眾可以到芳苑潮間帶搭牛車體驗生態之旅。（記者顏宏駿攝）

2023/05/29 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉潮間帶的牛車採蚵文化是目前全國僅存的海牛漁業文化，已被彰化縣府登錄為無形文化資產，每年舉辦「海牛文化節」，今年邁入第五年，昨天「二○二三海牛文化節」在普天宮和海空步道登場，不少民眾在海空步道散步看夕陽。

縣長王惠美說，俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，其中「番挖」指的就是芳苑。芳苑過去就非常熱鬧，以養殖、海產聞名，因潮間帶環境，民眾利用牛隻下海採蚵營生，而當地生產的「珍珠蚵」也很特別，平掛式養蚵方式，隨著海水漲退潮，一下曬太陽，一下泡海水，所以珍珠蚵特別Ｑ彈有勁。

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王惠美表示，海牛採蚵至今已有三百餘年，二○一六年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產，地方還成立海牛學校，舉辦海牛文化節，持續以國際交流為主，希望國際友人一起來參與拜媽祖、體驗海牛文化，到芳苑海空步道觀賞潮間帶景觀，欣賞彰化之美。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，芳苑擁有全台最大、最寬的濕地潮間帶，也有外地所沒有的數十條出海道路，平常有採蚵車和海牛車在走，因彰化漁業生態豐富，很適合深度旅遊，還有豐富農產品。

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