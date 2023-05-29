亞洲物理奧賽 台灣隊摘6金

蒙古主辦的第23屆亞洲物理奧林匹亞競賽，台灣代表隊8名成員共獲得6金、1銀、1榮譽獎，國際排名第3名。（教育部提供）

2023/05/29 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕我國參加由蒙古主辦的二○二三年第廿三屆亞洲物理奧林匹亞競賽，昨傳回捷報。台灣代表隊八名成員在廿八個國家地區、一九六名參賽學生中，共獲得六金、一銀、一榮譽獎，國際排名第三名，僅次於俄羅斯及中國，表現亮眼。

根據教育部提供資料，獲得金牌的六名學生分別為建中十二年級張亞誠、徐子翔，以及竹科實驗高中十一年級張誠光、彰化精誠高中十一年級王兆國、台中一中十一年級陳朋葳、師大附中十二年級鍾佳聿；銀牌是花蓮高中十二年級潘柏熏；榮譽獎則由建中十一年級彭明遠拿下。

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國教署組長黃瀞儀表示，今年我國代表隊由國內大學十多位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓四階段，從全國一五二所學校、共二三七四名學生中選出八名代表參賽。由台師大教授陳傳仁及台大退休教授蔡尚芳擔任領隊及副領隊，陽明交通大學教授莊振益及朱仲夏隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，預計六月一日返抵國門。

黃瀞儀指出，為獎勵學生優異表現，已訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得該項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。且獲金牌及銀牌獎者，還可分別獲得教育部十萬元及五萬元獎學金。

該競賽去年在印度舉行，台灣代表隊排第四名，前年台灣為地主，A、B兩隊共取得六金、兩銀、三銅、兩榮譽，分別獲得第二及第四名。

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