東京威力科創 南科興建營運中心

2022/11/26 05:30

〔記者劉婉君／善化報導〕全球前三大、日本最大半導體設備製造商Tokyo Electron （TEL）在台子公司東京威力科創，昨天在南科動土興建台南營運中心，預計二○二四年下半年完工，以強化南台灣的半導體供應鏈。

東京威力科創台南營運中心面積約三萬五千平方公尺，可容納近千名員工，昨由東京威力科創董事長伊東晃、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、南科管理局長蘇振綱、副市長趙卿惠等人動土，市長黃偉哲也在動土前先到場致意。

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伊東晃說，東京威力科創深耕台灣廿六年，為服務客戶，多年前即已進駐南科，由於台灣南部半導體產業發展擴大，決定設立台南辦公室，為客戶提供在地化服務。未來將聚焦在地零組件加工、技術與維修中心發展，帶動南部人才與廠商技術核心實力、縮短與客戶及供應商距離，以降低採購運輸與時間成本為目標。

沈榮津說，政府最近在整個半導體產業的布局，五奈米、三奈米在南科園區落地，二奈米在新竹寶山二期及中科園區基地，行政院長蘇貞昌已宣布，未來一奈米將落腳桃園龍潭基地。東京威力科創台南辦公室具有研發的角色，未來透過技術提升，幫助客戶把設備升級，提升產能。

沈榮津說，最近艾司摩爾（ASML）看到台灣在下世代半導體先進製程的布局，也要落地北台灣，是有始以來最大投資案。像這樣從設備、材料，整個產業完整落地，政府也投入人才培育計畫，有助提升台灣半導體產業整體競爭力。

王美花指出，台灣半導體產業要在國外擴廠，更要深耕台灣半導體的優勢，東京威力科創台南辦公室的動土非常具有代表性，代表外國廠商在台灣因為深化合作而擴廠，且不僅是辦公室，也可能是未來的維修及研發中心。

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