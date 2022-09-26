新北聯合婚禮 百對新人完婚

新北聯合婚禮在淡水漁人碼頭浪漫登場，百對新人許下相伴一生的承諾。（記者林欣漢攝）

2022/09/26 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市聯合婚禮昨天下午在淡水漁人碼頭浪漫登場，一百對新人在「今天妳要嫁給我」的樂音中相擁而舞、交換愛的信物，許下相伴一生的承諾，其中八對已有愛的結晶，分別擔任證婚人及主婚人的市長侯友宜、副市長劉和然，當場為準爸媽及新生兒抽出好孕彌月禮盒，並獻上祝福。

侯友宜表示，新北市升格以來已舉辦十三場聯合婚禮，累計已有一二一一對佳偶，恭喜新人找到心目中最好的另一半，市府鼓勵婚育，每年舉辦未婚聯誼、聯合婚禮並搭配生育補助及公托等各項友善措施，讓市民歡喜生、快樂養。

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新店區小城里的里長郭仁澤參加里環境認證研習時，認識業務承辦人許瑜玲，郭仁澤用一道家常紅燒肉贏得許瑜玲的芳心，傳為佳話；黃學彥、賴雲娥則是因為疫苗而牽起情緣，賴雲娥在首次約定雙方視訊當天，因為施打疫苗的副作用而身體不適，黃學彥搭最後一班高鐵趕往賴雲娥身邊關懷照顧，也贏得美人心。

新郎林政光為了向擔任樂高積木師的黃莉琳求婚，他努力用樂高拼出愛的密碼五二○一三一四，拼到雙手紅腫；新人楊育嘉、鄭曉筠都是身心障礙領域服務的社工員及教保員，楊育嘉在相識的第一百天，號召親友一人一字傳簡訊，串起對鄭曉筠的告白，第兩千天點燃成排蠟燭，排出愛心及二○○○字樣。

贈送祝孕金鏟子等好禮

民政局長柯慶忠說，每年的聯合婚禮送出超值的十項好禮，包括傳奇祝孕金鏟子、五星級飯店住宿券、小家電三選一、米香大餅、玉荷包蜜、精美相片組、婚禮主題客製隨身碟等，今年為祝福新人成家，加碼送出變頻冰箱、洗衣機、電子鍋及金牌等五十個獎項。

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